Al via dal 14 al 17 marzo a Palermo la formazione per ispettori regionali REACH e CLP su salute e ambiente

Caltanissetta – Il CEFPAS organizza in collaborazione con la Regione Siciliana, l’Autorità Competente nazionale REACH-CLP (Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria) e con il Gruppo Tecnico Interregionale REACH e CLP, il Training nazionale 2023 per formatori degli ispettori regionali REACH e CLP che si svolgerà in due edizioni:

la prima si terrà il 14 e 15 marzo e la seconda il 16 e 17 marzo presso il Saracen Sands Hotel & Congress Centre di Isola delle Femmine (Palermo). L’attività formativa si inserisce nell’ambito del Forum dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) che promuove l’uso sicuro e responsabile di questi prodotti spesso dannosi per l’uomo.

Durante l’evento, faranno i saluti: Giovanna Segreto, Commissario Straordinario CEFPAS, Giovanni Rezza, autorità competente nazionale REACH-CLP per il Ministero della Salute, Giovanna Volo, Assessore regionale della Salute, Salvatore Requirez, Dirigente Generale DASOE Assessorato della Salute Regione Siciliana – Autorità competente regionale REACH-CLP, Lucia Li Sacchi, Dirigente responsabile Servizio 1 DASOE e Maria Fascetto Sivillo, referente regionale REACH-CLP-BPR. L’evento fa parte del progetto REACH-EN-FORCE-11, in materia di controllo della qualità e dell’aggiornamento delle informazioni contenute nelle Schede di Dati di Sicurezza previste dal regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) che, insieme a quello CLP (Classification, Labelling and Packaging), è stato adottato per migliorare la protezione della salute umana e dell’ambiente dai rischi che possono derivare dalle sostanze chimiche. In ogni Stato membro dell’Unione europea è individuata un’autorità competente nazionale che collabori con l’ECHA e la Commissione Europea con il compito di attuare le disposizioni previste dai Regolamenti REACH e CLP. In Italia l’attività di controllo si realizza con l’elaborazione e la realizzazione dei piani nazionali annuali.

L’attività formativa è rivolta a circa 100 ispettori regionali REACH e CLP nel contesto della formazione per ispettori, effettuata annualmente dall’ECHA. In occasione delle quattro giornate, saranno affrontati i contenuti tecnico-scientifici acquisiti durante il corso europeo “Training far the enforcement trainers on enforcement of the Safety Data Sheets” che si è svolto lo scorso novembre a Helsinki al quale hanno partecipato online i rappresentanti del Centro Nazionale Sostanze Chimiche Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute e delle Regioni.

