Al via DRAG RACE ITALIA su Discovery+

Tutto pronto per la prima puntata dell’edizione italiana del dirompente programma vincitore di 24 Emmy Awards che ha spopolato in tutto il mondo.

Da domani venerdì 19 novembre arriva “DRAG RACE ITALIA”, in esclusiva per l’Italia solo su discovery+, il talent show in cui otto drag queen si sfidano a colpi di spettacolari performance per aggiudicarsi il titolo di “Italia’s First Drag Superstar”. Il fenomeno di costume internazionale creato dalla star statunitense RuPaul arriva finalmente in Italia prodotto da Ballandi per Discovery Italia.

Nel primo episodio, Ava Hangar, Divinity, Elecktra Bionic, Enorma Jean, Farida Kant, Ivana Vamp, Le Riche e Luquisha Lubamba faranno finalmente il loro ingresso sulla scena, mettendosi in competizione a suon di scatti fotografici, ambientati nella splendida Venezia. Successivamente i tre giudici – la drag queen Priscilla, l’attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini e l’influencer e conduttore tv Tommaso Zorzi – lanceranno la primissima vera Maxi-Challenge: creare e sfilare in passerella con un outfit all’insegna della vera italianità. Parola d’ordine: Italian Style!

A coronare la puntata, la prima ospite del programma sarà l’iconica Cristina D’Avena, che supporterà i giudici nella valutazione delle drag queen in sfida. Sfoderare talento, carisma, coraggio, eleganza e stravaganza sarà cruciale per raccogliere il consenso dell’intera giuria. Oltre gli outfit scintillanti, i make-up spettacolari e le divertenti performance, chi dimostrerà di avere l’ironia e la stravaganza necessaria per arrivare fino in fondo?

“DRAG RACE ITALIA” è un format di proprietà di World of Wonder, prodotto da Ballandi sarà disponibile in esclusiva per l’Italia solo su discovery+ dal 19 novembre. L’hashtag ufficiale è #dragraceitalia.

Prodotto da Ballandi – Showrunner: Dimitri Cocciuti – Autori: Susanna Blättler, Yuri Grandone, Francesco Megalizzi – Per Tommaso Zorzi: Gabriele Parpiglia – Regia di Marco Manes – Dop Marco Brindasso – Scene Francesco Mari – Produttori esecutivi: Claudio Tarquini per Ballandi

