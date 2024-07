Al via “Egadi Estate 2024”, un’intensa stagione di eventi tra Favignana, Marettimo e Levanzo all’insegna del divertimento e della spensieratezza 

“Egadi Estate 2024”, il cartellone di eventi promosso dal Comune di Favignana, promette anche quest’anno una stagione all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Da luglio a settembre, le isole di Favignana, Marettimo e Levanzo si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto. Si parte con tre eventi diventanti un appuntamento imperdibile per residenti e visitatori: Favignana in Musica, il Marettimo Italian Film Fest e “Come è profondo il mare”, la rassegna del noir mediterraneo diretta da Giancarlo De Cataldo. Dal 20 luglio prenderà il via “Egadi Euphoria”, festival musicale con appuntamenti itineranti nelle tre isole. L’inizio di agosto sarà scandito dalle note di “Sole, Mare & Jazz”, in programma dall’1 al 3 nel suggestivo scenario dei giardini di Palazzo Florio. Per tutto il mese nelle tre isole si alterneranno concerti, presentazioni di libri, spettacoli teatrali e tanto altro. Ferragosto, come da tradizione, sarà all’insegna della musica e del divertimento. Il 14 agosto, in Piazza Matrice, a Favignana, appuntamento con Radio Italia Party e le Song Sister. Il 15 agosto Brass E-Volution, Ottoni Animati e Sweet Life Society. Il 23 e 24 agosto torna l’Egadi Blu Fest, il festival diffuso di sensibilizzazione ambientale, organizzato dall’Area Marina Protetta “Isole Egadi”, con talk, cooking show e spettacoli. Non mancherà, nemmeno quest’anno, lo sport con il Summer Footbal Camp Egadi e l’Egadi Ruinng Cruise, in programma rispettivamente ad agosto e a settembre. Il mese di settembre sarà all’insegna della tradizione con la Terza Rassegna Marettimara, il 5 e il 6, seguita dalla Festa del Borgo marinaro di Punta Lunga a Favignana, il 6 e 7. Il 12 e 13 settembre torna “Fishtuna”, la kermesse sulle tradizioni legate alla pesca sostenibile del tonno e al territorio, con talk e cooking show e il grande spettacolo finale con Mattia Zenzola, vincitore di “Amici”, e gli Extralarge. Il 14 settembre la festa in onore del Santissimo Crocifisso, patrono di Favignana. Grande finale, il 27 e il 28 settembre a Favignana e Marettimo, con due appuntamenti dedicati ai Florio per scoprire gli abiti di donna Franca e la veste sonora della Belle Époque.

Un programma ricchissimo a cui si affianca l’offerta culturale con i siti museali, aperti tutti i giorni, e altri eventi in fase di programmazione.

“Sarà un’estate da vivere e gustare insieme”, dice l’assessore Stefania Bevilacqua, con delega al Turismo. “Siamo orgogliosi di presentare un programma così ricco e variegato con eventi di alta qualità, che valorizzano la bellezza e la vivacità delle nostre isole”.

“Questi eventi non solo arricchiscono il nostro calendario estivo, ma rappresentano un’opportunità unica per residenti e turisti di vivere appieno l’ospitalità e la cultura delle Egadi”, dice il sindaco Francesco Forgione. “Invitiamo tutti a partecipare e a godere di questa opportunità tra musica, arte e tradizioni”.

Il programma e tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune https://www.comune.favignana.tp.it/it

Francesco Forgione

Sindaco di Favignana – Isole Egadi

Com. Stam. + foto