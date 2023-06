Al via i Campionati Nazionali Universitari Camerino 2023

Oltre duemila studenti atleti in gara dal 17 al 25 giugno nelle Marche a contendersi i titoli di campioni italiani universitari. Le parole del Magnifico Rettore Pettinari, del Presidente FederCUSI Dima e del Presidente CUS Camerino Belardinelli.

Tutto pronto per i Campionati Nazionali Universitari Primaverili. Al CUS Camerino la responsabilità ed il privilegio di organizzare il principale evento nazionale del movimento sportivo universitario italiano. Tradizionale evento di punta della stagione sportiva degli studenti atleti italiani, quest’anno inizia una nuova pagina della storia della competizione, sarà infatti la prima edizione nella nuova veste federale: Camerino 2023 rappresenta infatti il primo palcoscenico nazionale agonistico della Federazione Italiana dello Sport Universitario – FederCUSI. Con il Comitato Organizzatore del CUS Camerino a tenere le redini della logistica e dell’organizzazione i Campionati rappresentano una perfetta occasione di collaborazione tra gli atenei ed i CUS incentivata da FederCUSI sotto l’egida del CONI.

Alla vigilia dell’inizio dei Campionati ecco il pensiero del Magnifico Rettore dell’Università di Camerino Claudio Pettinari, del Presidente FederCUSI Antonio Dima e del Presidente del CUS Camerino Stefano Belardinelli.

Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Camerino Claudio Pettinari “I CNU rappresentano l’evento nazionale più importante per le atlete e gli atleti delle università italiane. I nostri impianti sportivi rappresentano una eccellenza nel panorama italiano: nel corso degli anni abbiamo investito molte risorse perché riteniamo che lo sport costituisca un momento fondamentale per la formazione delle nostre studentesse e dei nostri studenti. Siamo lieti di ospitare, nei nostri innovativi e funzionali impianti, circa 3000 atleti, provenienti da tutta Italia. Siamo convinti che sport, scienza e comunità costituiscano un trinomio vincente e la presenza di questi campionati in UNICAM lo dimostra.”

Il Presidente FederCUSI Antonio Dima: “Storicamente i Campionati hanno sempre rappresentato l’occasione agonistica e sportiva più importante del nostro movimento a livello nazionale per i risultati tecnici e sportivi dei CUS e dei loro protagonisti. I CNU 2023, i primi come Federazione del CONI avranno un sapore particolare: migliaia di partecipanti vivranno la città di Camerino ed il suo territorio, uno spot importante per un luogo fortemente danneggiato dal sisma del 2016. Auguro a tutti gli studenti atleti, ai volontari e agli operatori dei CUS di vivere al meglio questi giorni gareggiando con impegno e divertimento puntando non solo alle medaglie che si mettono sul petto ma anche a quelle invisibili della solidarietà, della fratellanza, dell’inclusione, dell’amicizia che si vincono attraverso legami e rapporti che le manifestazioni dello sport universitario riescono ad offrire”.

Il Presidente del CUS Camerino Stefano Belardinelli “Quest’anno oltre alle gare obbligatorie previste dal programma dei CNU, abbiamo fortemente voluto dare spazio a delle discipline legate al nostro territorio: corsa in montagna, mountain bike, ciclismo su strada (gran fondo sui passi appenninici), beach volley, sport della tradizione (calcio balilla), calcio a 5 femminile e gli scacchi che come ricorda saggiamente il mio Magnifico Rettore sono uno sport che allena la mente. Sono molto entusiasta anche per il criterium di Tennistavolo. Non mancherà un momento dedicato allo sport inclusivo: il Cricket ed il Badminton con protagonisti ragazzi stranieri e di differenti culture, a seguire un incontro sul tema “Inclusione attraverso lo Sport” presso il Campus Universitario. Che dire… vi aspettiamo a Camerino!!”

Con le prime gare in programma sabato 17, il calendario è ricco di eventi fino a domenica 25 giugno. Nei nove giorni di competizione verrà assegnato il titolo di Campione Nazionale Universitario in tredici discipline: atletica leggera, calcio, calcio a cinque, judo, karate, lotta pallacanestro, pallavolo maschile e femminile, rugby a sette, scherma, taekwondo e tennis,

Con oltre duecento medaglie in palio, saranno nel complesso circa duemila gli studenti atleti di tutta Italia che raggiungeranno Camerino, per un totale di quasi tremila persone coinvolte sommando gli staff tecnici, medici, dirigenziali e dei comitati organizzatori.

La cerimonia d’apertura dei 76esimi Campionati Nazionali Universitari si terrà lunedì 19 giugno alle 20:30 presso l’area del Sottocorte Village a Camerino. In programma la sfilata delle delegazioni che darà il via a seguire il giuramento dell’atleta e del giudice e i saluti delle autorità.

Alcune gare saranno trasmesse in diretta streaming sul canale youtube dell’evento.

Per tutti gli approfondimenti visita la sezione del sito dedicata ai CNU Camerino 2023 oppure consulta il sito dell’evento: https://www.cnucamerino2023.it/

