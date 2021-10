A Sabaudia weekend di remo per più di duecento studenti atleti provenienti da tutta Italia Dima: “I Campionati Nazionali Universitari segnale definitivo di ripartenza”

Centocinquanta medaglie in palio per duecentocinquanta atleti in gara: si preannuncia un fine settimana ricco di emozioni nel bacino del lago di Paola a Sabaudia, dove le delegazioni di CUS provenienti da tutta Italia gareggeranno per i Campionati Nazionali Universitari maschili e femminili di canoa, kayak e canottaggio.

Primo evento agonistico di rilievo per la stagione 2021/22, i CNU di sabato 23 e domenica 24 ottobre simboleggiano un ulteriore passo verso un graduale e sempre più costante ritorno delle competizioni sportive universitarie.

Dopo il buon esito dei CNU invernali dello scorso marzo infatti, è già segnato il programma eventi che porterà verso i prossimi grandi appuntamenti nazionali ed internazionali: a Lucerna si terranno a dicembre le Universiadi invernali, mentre Cassino ospiterà i CNU primaverili 2022.

“Rivedere così tanti giovani sarà una forte emozione per tutti” – dichiara Antonio Dima, Presidente CUSI – “Questi ragazzi sono coloro i quali hanno dovuto stringere maggiormente i denti in questi anni di pandemia, hanno portato avanti il percorso di studi da remoto e ora che le lezioni stanno tornando gradualmente in presenza, finalmente possono tornare a gareggiare con entusiasmo. La loro nutrita adesione è sinonimo del solido legame che hanno con il movimento sportivo universitario: questo primo appuntamento nazionale ci traghetterà verso la tanto desiderata normalità, ed avere centinaia di atleti in gara in soli due giorni ci dimostra quanta voglia abbiano i ragazzi di tornare a competere”.

L’onda coinvolgente d’entusiasmo si concretizza negli importanti numeri riscontrati agli accrediti: sfioreranno infatti le duecentocinquanta unità gli atleti che tra sabato e domenica gareggeranno per i colori dei propri CUS di appartenenza.

Il weekend sarà caratterizzato dalla presenza di numerosi atleti di rilievo internazionale. Spicca su tutti la partecipazione della canottiera Valentina Rodini del CUS Mo.Re., medaglia d’oro a Tokyo 2020 nel doppio Pesi Leggeri con Federica Cesarini, e già bronzo alle Universiadi di Gwangju 2015. Oltre alla studentessa di Management e Comunicazione d’impresa, un’altra olimpionica scenderà in acqua nel fine settimana: è la canoista Francesca Genzo del CUS Pavia, settima ai Giochi Olimpici di Tokyo ed argento nel Campionato del Mondo Universitario di Montemor o Velho 2016. Per la dottoressa in Scienze Politiche ambedue i titoli conquistati nella sua specialità, il K1 200mt.

L’evento di Sabaudia è stato organizzato dal Centro Universitario Sportivo Italiano di concerto con la Federazione Italiana Canottaggio e la Federazione Italiana Canoa Kayak nel rispetto delle normative di sicurezza sanitaria vigenti. Il locale comitato organizzatore che coordinerà la manifestazione è composto dalla Delegazione Regionale Lazio del CUSI, e dai CUS Cassino, Roma, Roma Tor Vergata, Viterbo.

A trenta chilometri da Latina, la tradizione remiera universitaria sposa la storia del lago di Paola: storicamente noto per aver ospitato imperatori romani e pontefici, il bacino lacustre di Sabaudia è teatro noto al panorama sportivo mondiale grazie alle numerose competizioni internazionali ospitate negli ultimi anni.

