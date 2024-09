Al via i lavori di riqualificazione di Piazza Mameli

Il sindaco Grillo ha incontrato i commercianti della zona: “Un dialogo costruttivo, con suggerimenti opportuni per consentire al meglio lo sviluppo del progetto che avrà positive ricadute sul fronte turistico e del decoro cittadino”

Non può che essere soddisfatta l’Amministrazione Grillo dell’incontro odierno con i commercianti e gli operatori economici di Marsala. Il tema riguardava i lavori per la nuova Piazza Mameli che inizieranno attorno alla metà del prossimo mese e che si svilupperanno secondo un preciso cronoprogramma, come hanno sottolineato progettisti Antonio Bua e Maxime Angileri presenti all’incontro a Palazzo Municipale. Il sindaco Massimo Grillo – assieme agli assessori Giacomo Tumbarello e Ivan Gerardi – ha sottolineato che “l’obiettivo resta quello di concludere i lavori prima della prossima Pasqua che, di fatto, segna l’inizio della stagione turistica a Marsala”. Dal canto loro, i commercianti che svolgono attività nella piazza e nelle vie limitrofe – nell’apprezzare il dialogo che l’Amministrazione ha tenuto in questi mesi con ciascuno di loro – hanno dato suggerimenti e chiesto chiarimenti su dehors, suolo pubblico, viabilità alternativa… Tutti aspetti cui hanno risposto i responsabili tecnici Rosa Gandolfo e Stefano Pipitone, nonché il vice comandante della Polizia municipale Salvatore Pocorobba. Conclude il sindaco Grillo: “Siamo andati incontro ai commercianti, rinviando ragionevolmente l’inizio dei lavori originariamente previsto per lo scorso febbraio. Adesso, questa loro rinnovata collaborazione è essenziale per procedere speditamente e ridurre al minimo eventuali disagi per le loro attività che potranno godere delle positive ricadute sulla città, sia sul fronte turistico che del decoro”. La riqualificazione di Piazza Mameli prevede la pedonalizzazione dell’area con una nuova pavimentazione in marmo (il perlato siciliano, scelto dopo un sondaggio cittadino), la collocazione di nuove panchine, l’ammodernamento dell’illuminazione e la messa a dimora di nuove piante.

L’investimento sulla nuova Piazza Mameli è di complessive 700 mila euro, con lavori aggiudicati all’Impresa Giuseppe Capobianco (Palma di Montechiaro, AG) che ha offerto un ribasso di poco superiore al 33%. Il progetto rientra tra gli interventi di “Rigenerazione Urbana” che, partendo da Waterfront sul Lungomare sud adiacente al Porto (1 milione e 200 mila euro), passa per la riqualificazione dell’area compresa tra via Verdi-Loi e il Monumento ai Mille (in totale 2 milioni e mezzo di euro), giungendo fino al Parco della Salinella e aree limitrofe a Sappusi (8 milioni di euro).