Orlando e Catania: “Percorso di condivisione e partecipazione fondamentale per il futuro di Palermo”

Si è svolto oggi pomeriggio, in videoconferenza, un incontro pubblico, promosso dall’Amministrazione comunale, per l’avvio del lavoro di redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) con la partecipazione dell’Esperto di Gestione Energetica (EGE) del Comune, ing. Pier Francesco Scandura. All’incontro hanno preso parte circa 50 cittadini, rappresentanti di associazioni e comitati, singoli, esperti e portatori di interesse che si erano registrati sul sito del Comune.

Per l’Amministrazione erano presenti il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore all’ambiente Giusto Catania. I lavori di redazione del PAES sono finalizzati a individuare gli strumenti per la riduzione e l’ottimizzazione del consumo energetico, per assumere iniziative di contrasto e di resilienza rispetto al cambiamento climatico, ad abbattere l’emissione di gas climalteranti. Il primo passo sarà quello di costituire una piattaforma online che sarà la base per lo scambio di informazioni e documenti e per favorire la partecipazione pubblica. L’intento dell’Amministrazione è quello di proporre il Paesc al Consiglio comunale entro l’anno.

“Un passaggio importante e strategico. Oggi inizia un percorso di condivisione e partecipazione fondamentale per il futuro della città di Palermo – ha detto il sindaco Orlando all’inizio dell’incontro -. Energia e clima sono al centro delle politiche dell’Amministrazione comunale in tutti i settori della vita della Città. Siamo chiamati a contribuire al percorso PAESC 2030, data nella quale pensiamo e dobbiamo raggiungere obiettivi significativi sul piano energetico e climatico. Avviato questo percorso e approvato il Paesc da parte del Consiglio Comunale, si potrà accedere e dovremo poter accedere a fondi europei. Come ripeto da tempo e ho sottolineato più volte al precedente governo Conte e più recentemente a quello attuale presieduto da Mario Draghi, bisognerà modificare l’attuale sistema. Troppe risorse europee vengono sprecate a causa delle lentezze dell’organismo intermedio regionale. Stiamo andando incontro ad un periodo 2021/2027 nel quale ai fondi europei ordinari si aggiungono quelli del programma Next Generation UE per la ripresa post-pandemica. Dunque, non servono altri soldi, ma anche riforme che permettano di spendere al meglio tutti i fondi. Questa è la sfida che la Amministrazione comunale ha raccolto nell’ambito delle sue competenze e della quale la politica nazionale dovrà farsi carico con interventi mirati di sua competenza“.

“Il Paesc – ha dichiarato l’assessore Catania – è una grande opportunità per la città di Palermo che intende raggiungere l’obiettivo di riduzione del 40% delle emissioni inquinanti entro il 2030. L’avvio del processo partecipato è una tappa importante per coinvolgere associazioni, imprese e singole persone che vogliono contribuire a rendere più ecologica la città. Il Piano d’azione per energia sostenibile e il clima è iscritto in una visione strategica che punta a tutelare l’ambiente, soprattutto in questo momento in cui la pandemia ha dimostrato, ancora una volta, la necessità di tutelare l’ecosistema. Le azioni del Paesc – ha concluso Catania – saranno fondamentali per programmare gli investimenti comunitari nella città di Palermo”.

Per Pier Francesco Scandura, che ha illustrato le potenzialità del Piano per affrontare la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici e ridurre almeno del 40% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, “il PAESC rappresenta un’opportunità da non perdere. Sottolinea – ha dichiarato – la centralità delle azioni da intraprendere in vista dei prossimi finanziamenti del Recovery Fund per cui l’Italia è stata destinataria di 209 miliardi di euro dei quali circa 70 miliardi indirizzati al Green New Deal. Ad essere protagonisti sono soprattutto i cittadini che attraverso uno strumento di partecipazione democratica potranno essere incisivi sulla ripartizione dei prossimi finanziamenti europei in ambito green”.

Nei prossimi giorni l’Amministrazione comunale fornirà le linee guida sul tavolo permanente per la redazione del Paesc e una mail di riferimento per i prossimi incontri a tutti gli iscritti alla piattaforma.

Link registrazione videoconferenza: https://drive.google.com/file/d/1PslzemVDwHgOp3U0_IskwV4ackwk5C4J/view

Com. Stam.