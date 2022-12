Al via il 2 gennaio i saldi di Sicilia Outlet Village

Palermo – I saldi invernali si avvicinano sempre di più e anche quest’anno è la Sicilia, insieme alla Basilicata, a dare il via il 2 gennaio al momento più atteso da milioni di consumatori.

Dotato di una posizione privilegiata nel cuore della regione, lungo l’au­tostrada A19 che collega le città di Catania e Palermo, Sicilia Outlet Village, premium Outlet della galassia Percassi, che ospita le bou­tique dei marchi più esclusivi in un contesto di impareggiabile bellezza naturale, si prepara ad accogliere i visitatori proseguendo il clima di festa del mese di dicembre.

Saldi esclusivi nelle boutique dei più grandi marchi accoglieranno gli ospiti a partire dal 2 gennaio e fino al 15 marzo mentre prosegue il progetto “Spreading Happiness” di Farm Cultural Park che ha trasformato il luxury Outlet in una speciale galleria d’arte a cielo aperto, da visitare e fotografare.

Non mancheranno inoltre, in occasione dell’Epifania, eventi pensati anche per gli ospiti più piccoli che il 6 gennaio, e per tutto il giorno, potranno prendere parte allo speciale animation kids, dove Babbo Natale e un suo folletto terranno compagnia con giochi e lavoratori a tema natalizio, per un’esperienza di shopping esclusiva e all’insegna del divertimento per tutta la famiglia.

Sicilia Outlet Village, gestito da Arcus Real Estate, si conferma come un polo capace di attrarre una ampia clientela locale ed internazionale come meta di riferimento per lo shopping, soprattutto durante il periodo di saldi, occasione perfetta per rinnovare il guardaroba, acquistare il capo iconico del brand desiderato o fare un regalo speciale ad un prezzo incredibilmente vantaggioso.

