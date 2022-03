Al via il 7 marzo il concorso didattico nazionale “High School Game”

Al via il prossimo 7 marzo la X edizione di “High School Game”, un concorso didattico rivolto a tutti gli studenti delle scuole superiori che premia il merito e sensibilizza i giovani su importanti tematiche sociali.

Studiare e prepararsi non significa fare a meno del cellulare, non nel caso di “High School Game”; i protagonisti, infatti, si sfideranno in un’avvincente gara sull’App Wicontest utilizzando uno smartphone che diventa così uno strumento di edutainment per stimolare le capacità riflessive dei ragazzi e arricchire le loro conoscenze in un modo assolutamente ludico, incoraggiando la sana competizione, lo spirito di squadra e valorizzando la meritocrazia.

Sono già centinaia le scuole iscritte e gli studenti sono determinati a vincere il primo premio: un viaggio per tutta la classe a Barcellona. Attraverso un processo di gamification saranno protagonisti di un concorso che “parlerà” loro di “Sicurezza stradale”, “Educazione ambientale”, “Bullismo e cyberbullismo”, “Orientamento universitario”, con quiz a risposta multipla.

Il primo appuntamento è fissato alle h. 17:00 il 7 marzo in diretta streaming con il “Live Quiz Show di Benvenuto” e la prima sfida è dedicata alle tematiche trattate durante il concorso, con l’intervento dei partners.

Per 3 settimane i ragazzi saranno chiamati a partecipare a 3 tipologie di sfide:





“Battle Quiz” attiva tutti i giorni, per sfidare i propri compagni o gli studenti di altre scuole, importantissima per esercitarsi e arrivare preparati alle altre sfide.

“Global Quiz”, una sfida personale attiva dal lunedi al venerdi, sugli argomenti tematici.

“Live Quiz Show”, la competizione pura uno contro tutti, attiva ogni giovedì e ogni venerdì in diretta streaming con presentatori ed esperti del settore.

Per tutti i contest gli studenti avranno a disposizione dei “contenuti informativi” che li supporteranno nello studio dell’argomento, al fine di arrivare preparati alle gare.



Il progetto si arricchisce inoltre di un “Trofeo settimanale” che andrà alla classe che durante la settimana otterrà, da media, il risultato migliore dalle varie competizioni.

“High School Game” termina il 31 marzo, giorno della “finalissima” quando verranno premiate le prime 3 classi sul podio. Per tutti i partecipanti riconoscimenti e attestati di partecipazione.

L’efficacia della metodologia di High School Game è stata valutata da una ricerca condotta dal Dipartimento di Psicologia, sotto la guida della Prof.ssa Anna Maria Giannini, Responsabile del Laboratorio di Psicologia Applicata.

Ideato dall’azienda Planet Multimedia il progetto è patrocinato da Fondazione UniVerde e supportato dal Main Partner Grimaldi Lines, dalle Università italiane Laba, Lumsa e Unicampania-Vanvitelli e dall’Onlus Fare x Bene, e la partecipazione della Polizia Stradale. Non resta che augurare: vinca il migliore!

