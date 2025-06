Al via il Bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio, benefici e servizi, per l’a.a. 2025/2026

Palermo. Con Determina del Direttore n. 201/2025, è stato pubblicato il “Bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi, per il diritto allo studio universitario, per l’a.a. 2025/2026, dell’ERSU di Palermo”, approvato con Delibera del CdA n. 16/2025.

Consulta il BANDO

PERIODO DI PRESENTAZIONE RICHIESTA BENEFICI 2025/2026:

Ore 9:00 del 5 giugno 2025, Attivazione procedura online per la compilazione e l’invio della richiesta benefici

Attivazione procedura online per la compilazione e l’invio della richiesta benefici Ore 14:00 del 22 luglio 2025, Disattivazione procedura online per la compilazione e l’invio della richiesta benefici.

REQUISITI ECONOMICO-PATRIMONIALI PER RICHIEDERE BENEFICI 2025/2026:

ISEE non superiore a € 22.750,00

ISPE non superiore a € 52.000,00

SISTEMA DI TICKETING ONLINE:

Per aprire un ticket è necessario (e anche preferibile) utilizzare il modulo online che è disponibile all’interno della propria area riservata del portale dei servizi online (accedere al portale dal seguente link con SPID o CIE: https://studenti.ersupalermo.it/; dal menù “Contatti”, cliccare su “Informazioni e chiarimenti” per richiedere informazioni e/o chiarimenti sui benefici e servizi erogati dall’Ente oppure su “Supporto tecnico” per richiedere supporto tecnico ed assistenza al portale o alle procedure online attive).

Il ticket può essere aperto anche senza essere autenticati: in questo caso, però, non sarà possibile selezionare eventuali pratiche completate, in quanto il sistema “non riconosce” l’utente che effettua la richiesta (sarà necessario inserire riportare i dati anagrafici necessari al riconoscimento):

per chiarimenti e/o informazioni, senza essere autenticati, aprire un ticket compilando modulo online raggiungibile dal seguente link:

https://studenti.ersupalermo.it/public/contact/sap

per segnalare un problema tecnico, senza essere autenticati, aprire un ticket compilando il modulo online raggiungibile dal seguente link:

https://studenti.ersupalermo.it/public/contact/tec

ATTENZIONE: ERSU NON Risponde alle richieste di informazione/chiarimenti o supporto tecnico inviate agli indirizzi email istituzionali del personale o degli uffici.

