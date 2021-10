Sarà un fine settimana ricco di incontri, il primo di questa quarta edizione del Festival delle Filosofie di Palermo. L’inaugurazione avverrà sui temi de La Cura filosofica presso lo Steri, a partire dalle ore 16,30 di sabato 2 ottobre, con la partecipazione di Umberto Curi, Luigina Mortari e il direttore scientifico della manifestazione Emidio Spinelli.

Grande attesa per l’incontro di domenica 3 ottobre, a partire dalle ore 11,30 presso l’Orto Botanico, che ospiterà Maria Rosaria Capobianchi, docente di Biologia Molecolare alla guida del Laboratorio di Virologia dell’Istituto Spallanzani. L’Italia ha iniziato a lottare contro il Covid prima che la pandemia travolgesse il nostro Paese. Tra gennaio e febbraio, un team di ricercatrici metteva a segno un successo importantissimo per sconfiggere la pandemia. Il 2 febbraio la dottoressa Capobianchi annunciava di aver isolato il Coronavirus SARS-CoV-2, compiendo un passo fondamentale per conoscere il virus e fronteggiarlo. “A gennaio 2020 iniziava in Cina la lunga storia di una infezione respiratoria non ancora identificata, che in seguito ha causato la pandemia che tutti abbiamo imparato a conoscere. Le autorità cinesi avevano annunciato di aver scoperto che la causa era un nuovo virus, e di esso avevano già ottenuto l’isolamento e la sequenza del genoma per intero. E avevano reso queste importanti informazioni pubbliche per tutta la comunità scientifica. Noi ci siamo mossi subit una diagnostica molecolare. Ci siamo messi a lavorare e lo abbiamo fatto”, racconta la Capobianchi.

Precederà l’incontro con la Capobianchi, alle ore 10,30 sempre all’Orto Botanico, l’incontro con il filosofo Nicola Zippel – già in passato ospite del festival – che presenterà il libro “Con le parole dei filosofi”. Zippel propone da alcuni anni laboratori di filosofia per i bambini delle scuole elementari di Roma, basati su un modello di innovazione didattica che si compie interamente sull’asse dei contenuti e non delle competenze.

Il Festival, dedicato alla memoria di Gino Strada e realizzato con il sostegno del Fondo sociale europeo della Regione Siciliana nell’ambito della programmazione 2014-2020, è organizzato dall’associazione Lympha

