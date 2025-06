Al via il restyling del “Verona Trento”, sicurezza e funzionalità alla base del progetto della Città Metropolitana di Messina

La Città Metropolitana di Messina dà avvio a un importante intervento di riqualificazione dell’Istituto Superiore “Verona Trento”, con l’obiettivo di rendere l’edificio scolastico più sicuro e funzionale alle nuove esigenze.

Stamani, alla presenza del sindaco metropolitano Federico Basile, del direttore generale di Palazzo dei Leoni Giuseppe Campagna, della dirigente scolastica Simonetta Di Prima e del RUP Giacomo Russo, sono stati consegnati all’impresa esecutrice i lavori di riqualificazione.

Con questo passaggio formale prende concretamente il via un intervento di rilevanza strategica per il miglioramento della sicurezza e della funzionalità dell’edificio.

L’operazione, sostenuta da un finanziamento regionale, rappresenta un tassello significativo nell’ambito del più ampio impegno dell’amministrazione per l’ammodernamento dell’edilizia scolastica del territorio.

Il progetto, del valore complessivo di 2.744.790,03 euro, prevede una serie di interventi tecnici finalizzati all’adeguamento strutturale e impiantistico dell’edificio.

In particolare, si interverrà sulla sicurezza con la realizzazione di una nuova scala antincendio e l’installazione di porte tagliafuoco, oltre all’ammodernamento dell’impianto antincendio esistente. Inoltre, sono previsti il rifacimento degli impianti elettrico e di allarme, la sostituzione delle lampade di emergenza e degli infissi del corpo B al piano terra.

Il completamento del restyling è atteso entro la fine dell’anno, con una tempistica che punta a ridurre al minimo i disagi per studenti e personale scolastico, permettendo di restituire alla comunità un edificio più efficiente e conforme agli standard di sicurezza.

“La consegna dei lavori segna l’inizio di un percorso concreto verso una scuola più moderna, accogliente e protetta. Il Verona Trento – ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile – è un punto di riferimento per la formazione nella nostra città, ed è nostro dovere creare le condizioni affinché studenti e docenti possano vivere la quotidianità scolastica in spazi adeguati. Investire nella qualità delle nostre scuole significa costruire le condizioni per un futuro più solido e inclusivo”.

“Palazzo dei Leoni – ha precisato il direttore generale Campagna – monitorerà costantemente l’andamento dei lavori per arrivare alla conclusione entro il termine previsto del 20 dicembre 2025. Gli interventi garantiranno un efficientamento dei servizi in modo da rendere il Verona Trento un istituto all’avanguardia”.

