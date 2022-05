Al via la 1^edizione del PICCOLO FESTIVAL al Piccolo Parco Urbano di Bagheria, ospiti CHIELLO + BRESH

Nasce il PICCOLO FESTIVAL, un nuovo concept ideato da GoMad Concerti, Palermo Suona e Puntoeacapo Concerti che si terrà nella splendida location del Piccolo Parco Urbano di Bagheria (Palermo) che, grazie alla programmazione estiva con numerosi concerti, sta diventando il polo della musica della Sicilia occidentale.

Per la prima edizione del Festival si esibiranno CHIELLO e BRESH, due fra gli artisti più seguiti e ascoltati nell’ultimo anno a livello nazionale e non solo

CHIELLO, all’anagrafe Rocco Modello, è un giovane cantante classe 1999, nato in una piccola località in provincia di Potenza (Venosa). Con la sua attitude e il suo talento è riuscito ad affermarsi tra i protagonisti di spicco della scena trap italiana assieme al gruppo FSK Satellite, raggiungendo traguardi significativi come il Disco d’Oro FIMI per l’album d’esordio FSK Trapshit e arrivando alla prima posizione della classifica FIMI GFK con il secondo album Padre, figlio e spirito.

A seguito dello scioglimento del gruppo FSK, CHIELLO si concentra sulla sua carriera solista vantando collaborazioni con artisti e produttori affermati in brani come Ayahuasca di Mace e Colapesce, Cancelli di mezzanotte con Rkomi e La strega del frutteto con Madame e Sick Luke. Nel 2021 debutta con il suo tanto atteso primo album Oceano Paradiso, certificato Disco d’Oro dalla FIMI a pochi mesi dall’uscita. Forte del successo ottenuto, Chiello è stato invitato anche come ospite ai live di X Factor 2021 dove si è esibito con la sua hit Quanto ti vorrei, certificata singolo di platino. Magellano Concerti annuncia le nuovissime date di CHIELLO, pronto a conquistare i palchi delle principali città italiane con OCEANO PARADISO LIVE 2022. L’artista – parte del roster di MK3, agenzia di Management, Booking e Generatore di Successi guidata dall’Avv. Manager Angelo Calculli, riferimento nel panorama dello showbiz nazionale – è pronto a portare i suoi successi in un live brillante e sorprendente. Durante il tour, sarà accompagnato da una band d’eccezione capitanata dal suo produttore di fiducia, Colombre, alla chitarra. Oltre a lui, Fausto Cigarini (Franco126, Reverie) al basso e al violino; Francesco Bellani (Tutti Fenomeni, I Cani) alle tastiere; Giulia Formica (Julie Ant) alla batteria.



BRESH, dopo il recente successo dell’album “Oro Blu”, che ha conquistando la prima posizione della classifica Fimi/gfk degli album più venduti della settimana e raggiungendo la #2 nella classifica dei vinili più acquistati, il rapper genovese Bresh calcherà i palchi italiani con l’“Oro Blu Tour 2022” per celebrare il suo disco.

il 4 marzo è uscito il secondo album del rapper genovese che contiene 12 tracce ed è scritto da Bresh con la direzione musicale di SHUNE e Dibla e vede la presenza di alcuni artisti tra i più apprezzati della scena musicale rap-urban come Rkomi, Izi, Psicologi, Tony Effe e Massimo Pericolo e anche di Francesca Michielin, e le firme di due produttori d’eccezione come Greg Willen (in “Amore”) e Crookers (in “Se Rinasco”), che contribuiscono a rendere la sonorità dell’album completa e innovativa per contaminazione e sperimentazione musicale. Sei brani si sono posizionante in top50 (11 brani totali nella top100) della classifica Fimi/gfk dei singoli più venduti, “Oro Blu” ha esordito #6 nella Top10 Global Album Debuts di Spotify, la classifica dei dischi più ascoltati al mondo sulla piattaforma nel weekend di debutto. Il singolo “Angelina Jolie” è stato certificato Disco Di Platino con 45 milioni di stream e stabile da un anno in Top50 su Spotify Italia, e “Caffè”, inedito nel quale, per la prima volta, l’artista annunciava la futura uscita di “Oro Blu”.

Con attualmente oltre un 1.4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Bresh, nome d’arte di Andrea Brasi, proviene dall’immaginario collettivo della Drilliguria, wave genovese caratterizzata da flow continuo e testi che raccontano la vita di tutti i giorni romanzata quasi a poesia cantautorale marinaresca. In questo genere, Bresh si distingue per la sua scrittura semplice e diretta, comprensibile fin dal primo ascolto, una voce vivace accompagnata da una melodia morbida che si adatta a tutti i cambiamenti emotivi della musica. Dopo una lunga gavetta nella scena ligure e la pubblicazione nel 2012 del suo primo mixtape “Cambiamenti”, negli ultimi anni il rapper ha collaborato a diversi progetti di alcuni dei componenti della Drilliguria, tra cui Tedua e Izi, oltre alla partecipazione in “Amici Miei Mixtape” di Tedua, Nader Shah, Vaz Tè, Disme e III Rave.

Nel 2020 Bresh pubblica il suo primo disco ufficiale “Che Io Mi Aiuti”, considerato uno degli album d’esordio più belli dell’anno, a cui fa seguito la special edition “Che Io Ci Aiuti”, certificato Disco d’Oro, con sei nuove tracce inedite.

Com. Stam.