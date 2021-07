Giardini Naxos – Si svolgerà dal 24 luglio al 1 agosto la 26esima edizione del Festival del Film per Ragazzi di Giardini Naxos (Messina).

La manifestazione, che rappresenta un consolidato momento propositivo mirante a educare le giovani generazioni ad una fruizione consapevole del cinema e degli strumenti audiovisivi, arriva così all’importante traguardo dei 26 anni.

Il direttore artistico Ignazio Vasta che ha predisposto un programma ricco e variegato, presenta così il Festival: “Dopo un anno scolastico didatticamente problematico ritrovarsi in presenza nel parterre dell’Oratorio Don Bosco e nel rispetto delle norme governative anti-assembramento, rappresenta un fondamentale stimolo al confronto delle idee: la visione dei film in programma e gli eventi speciali in programma, sono efficaci occasioni per riflettere su temi attuali. Un grazie speciale al Centro Studi Cinematografici, che ci regala ogni anno il raffinato Catalogo, all’indispensabile supporto del Comitato Organizzatore e ai dirigenti scolastici William D’Arrigo dell’Istituto Comprensivo di Giardini Naxos e Carla Santoro dell’ Istituto Comprensivo 2 di Taormina, che hanno permesso di coinvolgere gli alunni per la selezione dei film”.

Il parroco di Giardini Naxos, Padre Gianluca Monte, che è anche Presidente dell’Associazione Centro di Solidarietà P.O.R.T.O. promotrice dell’evento, aggiunge: “Lo spirito di questo Festival non è semplicemente guardare un film, ma stare insieme per continuare a crescere insieme (piccoli e grandi), andare oltre l’immagine per capirne il significato profondo ed educarci a scoprire il senso vero delle cose e della vita. Ringrazio tutti coloro che, con generosità e spirito di servizio, mettono in campo il loro impegno e le loro competenze, offrendo, attraverso l’arte cinematografica e le immagini, utili strumenti di riflessione e maturazione per i ragazzi e le loro famiglie”.

Sabato 24 luglio alle ore 20.00 è in programma l’Anteprima della manifestazione: si svolgerà il tesseramento non solo dei piccoli spettatori, ma anche degli adulti accompagnati dai ragazzi (come recita lo storico slogan), che parteciperanno alle varie serate, saranno proiettati i trailers dei film che fanno parte del Festival e, a seguire, in anteprima fuori concorso la pellicola di animazione Versi x versi di Jan Lachauer e Jakob Schuh. Tratto dall’omonimo libro di Roald Dahl illustrato da Quentin Blake, questo film presenta celebri personaggi delle fiabe tradizionali (Cappuccetto Rosso, Biancaneve e i sette nani, Jack e il fagiolo magico, Cenerentola e I tre porcellini) alle prese con colpi di scena inaspettati, che ribaltano le loro storie per crearne di nuove.

Sarà Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini (1972) ad inaugurare ufficialmente domenica 25 luglio alle ore 21.00 il Festival del Film per Ragazzi. La pellicola fuori concorso è un omaggio a Nino Manfredi, straordinario e inimitabile Geppetto in occasione del centenario della sua nascita.

Da segnalare anche alcuni significativi eventi speciali: i Book trailers realizzati dagli alunni Liceo C. Caminiti di Giardini Naxos nell’ambito del Piano Scuola Estate del Ministero dell’Istruzione Patti per la lettura promossi dal comune di Giardini Naxos ed il deskdella Libreria Paoline diMessina con faranno un approfondimento su come nascono un libro e un video.

La serata finale di domenica 1 agosto sarà dedicata agli ospiti e alle premiazioni. In programma un omaggio all’indimenticato Nino Manfredi, nel centenario della sua nascita e sarà consegnato il Premio Naxos Cavalluccio Marino alla famiglia del grande attore.

Verrà anche assegnato il Premio Cavalluccio Marino al film in concorso che meglio sostiene i valori di pace e convivenza, in memoria di Monsignor Salvatore Cingari, ideatore e fondatore del Festival, venuto a mancare poco più di un anno fa.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione “Centro di Solidarietà P.O.R.T.O. – Onlus”, presieduta da Padre Gianluca Monte, con la collaborazione del Centro Studi Cinematografici, il Comune di Giardini Naxos, il Coordinamento dei Festival del Cinema in Sicilia, il Consultorio La Famiglia, con l’Assemblea Regionale Siciliana ed il patrocinio della Città Metropolitana di Messina.

Programma Giardini Naxos / Oratorio Don Bosco

24 luglio – Anteprima Festival – ore 20 tesseramento, ore 21.00 Trailers film in programma

ore 21,30 Versi x versi di Jan Lachauer, e Jakob Schuh, Gran Bretagna/Germania 2016 – Cineteca di Bologna 2020 (fuori concorso)

25 luglio – ore 20,30 Inaugurazione del Festival

ore 21 Le avventure di Pinocchio di L. Comenicini Italia/Germania Occ. 1972 (fuori concorso)

26 luglio – ore 20,30 Proiezione Book Trailers, – Come nacono un libro e un video

ore 21 Raya e l’ultimo drago di Don Hall e Carlos López Estrada, Usa 2021

27 luglio – ore 20,30 Proiezione Book Trailers

ore- 21 Gordon & Paddy e il mistero delle nocciole di Linda Hambäck, Svezia 2017 – Italia 2019

28 luglio – ore 20,30 Proiezione Book Trailers

ore 21 I racconti di Parvana – The Breadwinner di Nora Twomey, Canada/Irlanda/Lussemburgo 2017 – Italia 2019

29 luglio – ore 20,30 Proiezione Book Trailers

ore 21 Dreambuildes – La fabbrica dei sogni di Kim Hagen Jensen, Danimarca 2020

30 luglio – ore 20,30 Proiezione Book Trailer; ore 21 Ferdinand di Carlo Saldanha, Usa 2017

31 luglio – ore 20,30 La vita straordinaria di David Copperfield di Armando Iannucci, Gran Bretagna/Usa 2019

1 agosto – Serata degli ospiti – ore 20,30 Zecchino d’oro – Esecuzione diAndrej Avella,

ore 21 Onward -Oltre la magia di Dan Scanlon, Usa 2020

Premi Cavalluccio Marino al Miglior Film in Concorso e alla memoria di Padre Cingari

Eventi Speciali

* Incontro on line di padre Antonio Spadaro, direttore di “Civiltà Cattolica”.

* Omaggio a Nino Manfredi in occasione del centenario della nascita (1921-2021). Premio Naxos Cavalluccio Marino alla famiglia.

* Premio Naxos Cavalluccio Marino ad Andrej Avella, 7 anni, di Giardini Naxos, terzo classificato alla 63° edizione de Lo Zecchino d’oro , Piccolo coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni.

* Book trailers alunni Liceo C. Caminiti di Giardini Naxos – Piano Scuola Estate del MIUR Patti per la lettura promossi dal comune di Giardini Naxos.

* In memoria di padre Salvatore Cingari: Premio Speciale Naxos Cavalluccio Marino al film che meglio sostiene i valori di pace e convivenza.

* Desk dellaLibreria Paoline, Messina- Intervento: Come nascono un libro e un video

Com. Stam.