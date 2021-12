Al via “La Famiglia Volante” il nuovo contest di Wizz Air che premia la famiglia più grande d’Italia

Milano: Oggi è il grande giorno: parte ufficialmente il concorso “La Famiglia Volante” il nuovo contest targato Wizz Air che premierà la più grande famiglia d’Italia. In palio, un soggiorno all inclusive per tutta – ma proprio tutta! – la famiglia in una delle perle del Mar Mediterraneo.

L’attesa è dunque finita. Dopo giorni di grande fermento sui propri canali social durante i quali Wizz Air, la compagnia in più rapida crescita d’Europa, ha stuzzicato la curiosità dei propri utenti, il mistero è stato finalmente svelato. Dimenticate gli estenuanti viaggi in macchina perché da oggi, e fino al 30 di dicembre, gli utenti avranno la possibilità di partecipare a “La Famiglia Volante”, il nuovo e incredibile contest lanciato da Wizz Air e che mette in palio, per sé e per tutti i membri della propria famiglia, un esclusivo soggiorno di 3 giorni e 2 notti sull’isola greca di Corfù.

“La famiglia è uno dei pilastri portanti nella vita di ogni italiano. Il mito della famiglia italiana, del resto, è conosciuto in tutto il mondo: le tante generazioni riunite attorno a un tavolo, le storie e le tradizioni tramandate di genitori in figli. Queste famiglie negli anni si sono allargate ulteriormente, hanno spalancato le loro braccia ad amici e parenti acquisiti, sono diventate così numerose da poter riempire un intero aereo.” ha dichiarato Andras Rado, portavoce del gruppo Wizz Air. “L’idea di questo contest nasce proprio così. Siamo così affascinati dalle famiglie italiane che abbiamo deciso di celebrarle proponendogli una sfida: dal momento che tutti, dai bambini ai bisnonni, possono volare, abbiamo deciso di riempire uno dei nostri aerei e di farli volare tutti insieme verso una vacanza che creerà ricordi indimenticabili da raccontare a tutte le generazioni a venire. Iscrivetevi e provate a vincere questo fantastico viaggio insieme ai vostri cari”

COME PARTECIPARE

A partire dalle 00:00 del 20 dicembre, e fino alle 23.59 del 30 dicembre 2021, ciascun utente, previa registrazione sul sito www.wizzfamigliavolante.it avrà la possibilità di iscriversi al concorso e diventare il “Capofila”, ovvero colui che avrà l’arduo compito di riempire i 170 posti del suo aereo virtuale.

Come? Grazie al codice d’invito che avrà ricevuto via mail al momento dell’iscrizione e che potrà inviare ai propri familiari e/o amici. Questi a loro volta, iscrivendosi nella sezione del sito dedicata, potranno partecipare al concorso in qualità di accompagnatori. Sarà accettata una sola richiesta di iscrizione al concorso per persona.

Soltanto i primi 169 accompagnatori di ciascun capofila potranno inserire il codice di invito ricevuto. Al termine del concorso, i Capofila che saranno riusciti a completare il proprio aereo “virtuale” potranno partecipare all’estrazione del premio: un soggiorno di tre giorni e due notti in una delle mete più gettonate dell’arcipelago delle isole greche, Corfù.

La famiglia vincitrice sarà accolta all’aeroporto di Corfù, dove sarà ospite presso il famoso Angsana Corfu Resort and Spa, e potrà partecipare a un tour dell’isola guidato dalle migliori guide turistiche di Corfù.

Com. Stam.

Wizz Air

Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita in Europa, gestisce una flotta di 145 aeromobili Airbus A320 e A321. Un team di professionisti del settore dell’aviazione offre un servizio di qualità superiore e tariffe molto basse, rendendo Wizz Air la scelta preferita di 10,2 milioni di passeggeri nell’anno finanziario conclusosi il 31 marzo 2021. Wizz Air è quotata alla Borsa di Londra con il ticker WIZZ. La compagnia è stata recentemente nominata una delle prime dieci compagnie aeree più sicure al mondo da airlineratings.com, l’unica agenzia al mondo per la sicurezza e la classificazione dei prodotti, compagnia aerea dell’anno 2020 da ATW, la più ambita onorificenza che una compagnia aerea o un individuo può ricevere, riconosciuta agli individui e alle organizzazioni che si sono distinte per prestazioni eccezionali, innovazione e servizio superiore e il titolo di compagnia più sostenibile nel settore aereo nel 2021 dal World Finance Magazine.