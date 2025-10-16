Al via la IX edizione del Master MABIOMED: materiali e processi per il biomedicale

L’Università di Bologna da il via per l’anno accademico 2025/2026 alla IX edizione del Master interuniversitario di II livello “MABIOMED – Materiali e processi nella produzione di dispositivi per il settore salute”, realizzato congiuntamente all’Università di Modena e Reggio Emilia.

Il percorso, nato in stretta collaborazione con alcune delle principali aziende del settore biomedicale, è pensato per formare professionisti altamente qualificati capaci di operare lungo l’intera filiera dei dispositivi medici, dall’ideazione alla produzione, con una forte attenzione all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale.

Grazie a un approccio interdisciplinare che combina lezioni frontali, laboratori, project work e oltre 500 ore di stage presso aziende partner, i partecipanti svilupperanno competenze su biomateriali, nanomateriali, processi produttivi, normative e open innovation, acquisendo strumenti concreti per ricoprire ruoli di responsabilità in Ricerca & Sviluppo, qualità, regolatorio, operations, HSE e produzione.

Il Master, che si svolgerà da gennaio 2026 a marzo 2027, prevede:

288 ore di didattica frontale e 24 ore di laboratori ;

; frequenza obbligatoria del 75%, con lezioni due giorni a settimana (venerdì e sabato);

un project work sviluppato in collaborazione con tutor universitari e manager aziendali;

sviluppato in collaborazione con tutor universitari e manager aziendali; 60 CFU e un titolo congiunto tra le due Università.

Le precedenti edizioni hanno registrato un tasso di occupazione superiore al 90%, confermando l’alto livello di inserimento dei diplomati nel mondo del lavoro.

Scadenze e date principali

Presentazione domande: entro il 14 novembre 2025

Selezioni: 20 novembre 2025

Immatricolazioni: 1–15 dicembre 2025

Open Day di presentazione: 15 ottobre 2025 (info e iscrizioni sul sito del Master)

Informazioni e contatti

Bando e dettagli del Master: sito ufficiale

Segreteria didattica:

Riccardo Galletti – Fondazione Alma Mater

r.galletti@fondazionealmamater.it | 051 2080622

SCARICA LA BROCHURE

Com. Stam.