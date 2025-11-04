Al via la macchina organizzativa delle vaccinazioni antinfluenzali disposte dalla regione per la stagione 2025-2026

Con la disposizione delle somministrazioni dedicate ai propri dipendenti, ha preso il via la macchina organizzativa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” a sostegno della campagna regionale di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2025-2026.

L’iniziativa rappresenta il primo passo di un percorso più ampio che nelle prossime settimane coinvolgerà tutto il territorio, e che sarà intrapreso insieme alle altre aziende sanitarie catanesi.

La vaccinazione del personale sanitario e amministrativo rappresenta un momento molto importante per garantire sicurezza dei pazienti e continuità nell’erogazione dei servizi essenziali, specialmente nei mesi invernali in cui la diffusione del virus influenzale raggiunge il suo apice.

Vaccinarsi significa tutelare sé stessi, i propri colleghi e i pazienti che ogni giorno si affidano alle cure ospedaliere. Partendo dai professionisti che lavorano nelle aziende sanitarie, l’Azienda ospedaliero universitaria intende dare un esempio virtuoso volto anche a promuovere una cultura della prevenzione responsabile.

La campagna interna all’azienda è curata dal Dipartimento Igienistico-Organizzativo e dei Servizi diretto da Anna Rita Mattaliano, che ha predisposto punti vaccinali in entrambi i presidi, il Policlinico “Rodolico” e l’ospedale San Marco, individuati negli ambulatori dei due “Medici competenti”. In conformità con la disposizione della Regione, le somministrazioni saranno gratuite per tutti i dipendenti. L’AOUP etnea rinnova quindi il proprio impegno a favore della diffusione della cultura della prevenzione e della promozione della salute, confermando la propria convinzione che il vaccino costituisce una degli strumenti più efficaci di protezione individuale e collettiva.

