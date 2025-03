Al via la nuova stagione della  Galleria  d’Arte Taimeless di Taormina

La Galleria D’Arte Taimeless di Taormina, uno dei siti d’arte più importanti d’Italia. Riapre il 27 marzo 2025. Chiusi da qualche mese per lavorare sui nuovi spazi artistici e ripartire con un nuovo slancio.

La Mano di Taimen è una mano di lava, due mani in una. La mano del Re Tauro e la mano di sua moglie Menia, fondatori di Taormina. Installata all’esterno della Galleria Taimeless di Taormina, sul palmo della mano ce raffigurata una Clessidra Vulcano, che segna il tempo e la forza. Appoggiare il palmo della propria mano su Taimen allunga la la vita e l’amore.

Era il 23 marzo 2024 e l’apertura di Taimeless fu preceduta da una straordinaria Serata di Gala tenutasi nella storica e prestigiosa location di Palazzo Ciampoli, dove, sin dal pomeriggio, giunsero a Taormina migliaia di invitati e nel corso dell’evento le pur ampie sale del palazzo apparvero piccole per accogliere la folla che saliva copiosa dalla Scalinata Ciampoli. Critici d’arte di spessore internazionale, amici dei tre proprietari della Galleria, figure istituzionali, artisti, designer, tutti insieme si godettero una serata all’insegna dell’Arte, unica nel suo genere, circa 4500 persone, arrivate da tutte le parti del mondo, una cosa unica e rara per una Galleria d’Arte.

Taimeless, è una galleria d’arte globale specializzata nell’esposizione di opere moderne, contemporanee e classiche, collabora attivamente con molti artisti di fama internazionale. I suoi fondatori, impegnati da lungo tempo nella promozione di programmi culturali ed eventi artistici in tutto il mondo, presentano una variegata gamma di opere che spaziano attraverso diverse forme d’arte, tra cui pittura, disegno, scultura, installazione e fotografia. La galleria si distingue per il suo impegno nel promuovere sia artisti emergenti che consolidati, coltivando legami che attraversano le generazioni artistiche. In aggiunta alla sua programmazione espositiva, i tre co-fondatori Francesco Chinnici, Antonio D’Aveni e Stefano Sciacca, dedicano grande attenzione alla collaborazione diretta con i loro collezionisti, offrendo servizi personalizzati di consulenza artistica e assistenza nella costruzione e arricchimento delle loro collezioni. Inoltre, la galleria facilita la realizzazione di mostre museali, progetti speciali e commissioni per collezioni pubbliche e private.

La galleria ha ospitato opere di artisti internazionali del calibro di Lucio Fontana, Zhu Wei, Lorenzo Chinnici, Sam Francis, Achille Laugé, Maximilienn Luce, Mimmo Rotella, Giuseppe Santomaso, Renato Guttuso, Alberto Magnelli, Andy Warhol e tante altre le mostre in arrivo. Presentiamo con integrità e discrezione solo le opere d’arte più straordinarie dei propri collezionisti. La Galleria si distingue per la collaborazione con curatori di fama mondiale, contribuendo alla realizzazione di mostre di rilevanza storica. Situata a Taormina, in uno dei punti più belli e lussuosi al mondo. Questa città magica è il luogo ideale per i nuovi collezionisti d’arte, appartenenti alla nuova generazione, ma anche agli amanti dell’arte senza età. Tra le destinazioni preferite del turismo straniero in Italia c’è Taormina, meta di riferimento per le vacanze al Sud Italia, trascinata anche dall’effetto della presenza sempre più significativa dei big spender del lusso mondiale. Dal 2022 i top brand mondiali, risiedono a Taormina e continuano ad investire e creare i loro progetti nella perla ionica del mediterraneo.

All’interno di un prestigioso palazzo risalente al XVIII secolo, offre un’esperienza artistica senza pari, avvolta dall’aura di grandezza e bellezza che permea questo luogo storico. Qui, a pochi passi dalla storica piazza Duomo, il passato e il presente si fondono in un connubio perfetto, arricchito dalla presenza di illustri visitatori del calibro di Oscar Wilde, Guy de Maupassant, Alexandre Dumas Jr., Richard Wagner e Johannes Brahms. Immersa in questo scenario avvolgente, offriamo un’esperienza coinvolgente nel panorama artistico contemporaneo, accogliendo gli appassionati dell’arte in un ambiente impregnato di storia, fascino e magnificenza.

Taimeless è anche gioielleria, elegante e raffinata, in cui sono distribuiti i luxury Taimeless Jewelry e Accessory unici ed esclusivi. I nostri gioielli sono proposti in una moltitudine di interpretazioni, in varie forme geometriche e colori. Le sfumature dell’oro, i colori vibranti delle pietre preziose, così come la brillantezza dei diamanti creano una meravigliosa collezione di collane, anelli, orecchini, spille e bracciali. Il design di gioielli che abbiamo selezionato è per tutti: da chi adotta uno stile minimalista, a chi ama distinguersi e adottare stili diversi. I nostri Lava Jewels, sono la nostra identità, un gioiello ancestrale, dalla roccia allo stato fuso che fuoriesce in seguito ad una eruzione, sia alla stessa roccia una volta che si è solidificata dopo il raffreddamento, si plasma in un gioiello unico. Nel vasto universo della gioielleria, l’espressione “gioiello di alta gioielleria” sottolinea una categoria di creazioni che va oltre il concetto tradizionale di ornamento. Questi capolavori sfoggiano un’eleganza e uno splendore unico, diventando autentiche icone di raffinatezza e lusso. Un gioiello speciale è più di un semplice ornamento; è un’opera d’arte realizzata con maestria artigianale. Ogni dettaglio è curato con precisione, dall’incastonatura delle pietre alla modellazione del metallo. Gli artigiani dedicano ore di lavoro per creare pezzi unici che esprimono la loro abilità e passione.

Diamanti scintillanti, gemme rare, diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi e metalli nobili come platino, oro, diventano gli ingredienti di base di queste creazioni straordinarie. La scelta accurata di materiali di alta qualità contribuisce a conferire un’aura di prestigio e valore intrinseco al gioiello. Un altro tratto distintivo è il design esclusivo. I gioielli Taimeless presentano creazioni uniche, personalizzate per riflettere la personalità di chi li indossa. Ogni dettaglio, dalla forma all’incisione, è studiato con cura per creare un pezzo unico nel suo genere. Indossare un tale gioiello va oltre la semplice decorazione; è un modo di esprimere uno stile di vita, un’eleganza innata e un apprezzamento per l’arte e la bellezza. La complessità della realizzazione unita al valore delle pietre preziose, restituiscono un gioiello di bellezza inestimabile. La durabilità e il valore intrinseco di un gioiello di alta gamma lo rendono un investimento nel tempo. Questi pezzi spesso diventano patrimonio di famiglia, passati di generazione in generazione, mantenendo la loro bellezza e significato nel corso degli anni.

L’ultimo vero lusso che l’umanità di tutti i tempi e luoghi può permettersi è il “tempo“, una ricchezza limitata che non discrimina in base alla ricchezza. La mission è concedere il lusso illusoriamente certo del tempo, la finestra attraverso cui si gode della vita. Vissuto con amore, eleganza e impegno, garantisce l’eternità ed è l’essenza del meglio che l’umanità crea. Taimeless aspira a essere una “sensazione sospesa nel tempo” promuovendo le opere dei Maestri d’Arte, puntando all’eternità in un momento infinito di felicità. La vera arte rende l’uomo eterno attraverso valori e principi. Taormina, luogo magico dove il tempo sembra fermarsi, celebra il Pathos dell’arte, influenzato da figure illustri come Klimt, Wagner e Wilde.

Taimeless è l’essenza di chi Siamo; estimatori del bello iconico che, con forza e determinazione, proprie di chi ama l’Italia, desidera esserne ambasciatore nel mondo.

Non è un caso che abbiamo scelto questo nome che, se da un lato, si rifà all’inglese “Timeless”, dall’altro contiene in sé sia il ’TA’’ di Taormina che il ‘’T’AIME’’ di ti amo. Taimeless racchiude in sé e vuole fare propri i significati ed aspirazioni insite in queste tre parole.

“Timeless”: la cui antica etimologia, gallica ancor prima che inglese, significa “non cambiato – non limitato”, è stato immaginato nei secoli come “tempo sospeso”: dove tutto – uguale a sé stesso – è per sempre, o, comunque, per un tempo illimitato, immune dai cambiamenti, senza una fine.

Nonostante l’Uomo sia ben consapevole che il tempo scorre inesorabilmente, fra un inizio ed una fine, fra una nascita ad una morte, con forza si aggrappa all’unica certezza dell’eternità: il “vivere” nell’amore ed in tutti i valori etici, estetici che fanno dell’armonia, raffinatezza ed eleganza un balsamo potente per l’anima oltre che vera ed unica eredità per le generazioni future.

“Ta“– Taormina: terra antica, crocevia di genti, ove il tempo è stato scandito dai grandi avvenimenti della storia; un luogo magico, epicentro del sogno che è al contempo scorrere e fermarsi del tempo.

‘’T’aime’’: senza l’amore, che ci eleva dai biechi e fuorvianti idoli del potere, del valere e dell’avere, non ci può essere speranza o sua manifestazione, quale è l’arte

‘’La Clessidra’’: Tutto è temperato dalla clessidra, simbolo stesso del tempo e del suo scorrere. Come detto, per quanto si possa sognare e propendere all’eternità, il tempo scorre e si misura.

‘’Il Vulcano’’: La A di Taimeless, non è solo una clessidra, è anche un Vulcano, la Forza, Energia allo stato puro. La potenza creativa di un simbolo millenario, da sempre fonte di ispirazione e fascinazione per l’umanità e per gli artisti.

Il vero ed unico lusso che l’Uomo di tutti i tempi e di tutti luoghi può concedersi è “il tempo”. Non importa se Tu, Uomo, sei ricco o meno, il tempo finisce per tutti. Il tempo è una ricchezza limitata, perché non ci sono entrate o “benefit” in questo tipo di economia. ConcederTi dunque il lusso del tempo in un presente, illusoriamente certo, che è già passato e protende verso un futuro senza forma, è la nostra filosofia. Il tempo è la forma più alta del lusso. È la finestra che permette all’Uomo di godere della vita. È per questo che nei secoli generazioni di pensatori, come Archimede e Leonardo Da Vinci, si sono susseguiti nell’affannoso tentativo di capirne i meccanismi, di misurarlo, di fermarlo.

Il tempo non si può possedere, ma è l’unica cosa essenziale per vivere. Il tempo vissuto con amore, con eleganza, con impegno è quello che garantisce l’eternità perché volano del meglio che l’umanità possa mai creare. Il Lusso, la disponibilità della gestione del proprio tempo. La Clessidra è il simbolo del nostro “concept”.

Oggi, l’epicentro del gusto e della bellezza, aperto alle molteplici sensibilità del globo, è radicato in Italia. Nostro compito sarà quello di garantire, tutelare e promuove quelle unicità che possono fregiarsi di essere italiane perché il disegno, la progettazione, la lavorazione sono avvenute sul “nostro” territorio. Confrontandosi anche con le eccellenze internazionali.

Attraverso la promozione delle opere dei Maestri dell’Arte vogliamo iconizzare la nostra philosophy, cercando di renderla più tangibile, fermando il “Vostro tempo”, per sospenderlo in un attimo infinito di felicità ed appagamento per la Vostra anima.

L’arte, quella vera, è essa stessa bellezza, eleganza e conoscenza, e fa del vivente, l’UOMO che vince lo scorrere del tempo e diventa eterno grazie ai suoi valori e principi che traspaiono dall’opera stessa.

È questo che ci ha spinto a fare nascere il nostro progetto a Taormina; uno dei luoghi più belli al mondo, con un panorama mozzafiato, fra i riflessi cristallini del Mar Ionio ed i massicci dormienti del vulcano Etna, la cui energia plasma l’aria, influenzando la magia antica che ferma il tempo; terra di fuoco e d’amore.

Il Pathos dell’arte a Taormina, è un viaggio nella storia delle sue influenze e delle sue dominazioni, che hanno lasciato tracce indelebili e che la hanno vista musa ispiratrice nei secoli di illustri pittori, musicisti, scrittori e poeti, come Klimt, Wagner, Gay de Maupassant, Lawrence, Wilde, Goethe e molti altri.

Tutti rapiti dal fascino Italiano dove si ha la sensazione che il tempo scorra lento, quasi si fermi, come se gli Dei avessero scelto un luogo magico per andare a rifugiarsi, e a giocare con la natura, creando contrasti forti, dove la luce ha in sé insito il buio, il bene … il mare, la vita …la morte in un continuo anelito teso al raggiungimento di un equilibrio …, che è al contempo forza creatrice ed eternità.

Taimeless si pone quindi l’obiettivo di cogliere questo tempo sospeso…. eterno, scegliendo per Voi delle creazioni uniche al mondo che colgano quest’essenza, questa forza creatrice che è pura Energia.

