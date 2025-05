Al via la stagione agonistica mondiale di Para Climbing e il quadriennio olimpico, sognando la 2028

Con il 2025 parte il quadriennio olimpico che condurrà gli atleti fino alle Paralimpiadi di Los Angeles, dove il Para climbing farà il suo esordio assoluto, dopo essere stato ufficialmente incluso, a giugno 2024, fra i 23 sport paralimpici in gara.

La Federazione Internazionale di Arrampicata Sportiva (IFSC) ospita gare di Para climbing dal 2006. Oggi atleti provenienti da 27 nazioni diverse competono regolarmente in questo sport.

La stagione 2025, con cui parte il ciclo quadriennale, si preannuncia ricca di azione, con 3 tappe di Coppa del Mondo: Salt Lake City, nello Utah, USA, ospiterà l’apertura della stagione, dal 20 al 21 maggio 2025. Dopodichè sarà la volta di Innsbruck, in Austria (23 e 24 giugno), e di Laval, in Francia (dal 24 al 26 ottobre). Inoltre si svolgerà quest’anno il Campionato del Mondo Para climbing a Seul, in Corea del Sud (dal 20 al 25 settembre): si tratta del primo Mondiale fuori dall’Europa e vedrà convergere nella capitale asiatica i migliori scalatori paralimpici del pianeta.

Questa sarà la quinta stagione consecutiva con un evento di Coppa del Mondo di Para climbing in territorio statunitense. Il primo appuntamento si tenne nel 2021 a Los Angeles, California, per poi spostarsi a Salt Lake City nei tre anni successivi. Il numero di atleti iscritti è cresciuto del 157% in tre anni, a testimoniare la sempre maggiore popolarità di questo sport a livello globale.

Il Paraclimbing Team italiano gareggia a livello internazionale dal 2011, ed è attualmente composto da 20 atleti che gareggiano in 8 classi di disabilità.

Nel centro sportivo Momentum di Fort Union, a Salt Lake City, competeranno 173 para climber, organizzati in 20 categorie, e saranno 6 i portabandiera italiani: la senese Nadia Bredice (categoria B1), accompagnata dalla sua guida blind Sonia Cipriani, che nel 2024 ha collezionato 2 ori in Coppa del Mondo; il brunicese David Kammerer (AL2), vice Campione Europeo, oro proprio a Salt Lake City l’anno scorso; la veneziana Lucia Capovilla (AU2), vice Campionessa Europea, 1 oro e 2 argenti in Coppa del Mondo; l’imolese Chiara Cavina (RP2), bronzo agli Europei di Villars, 1 oro e 1 bronzo in Coppa del Mondo; la friulana Elisa Martin (RP3), bronzo agli Europei e bronzo alla World Cup di Innsbruck; la fiorentina Fiamma Cocchi, Campionessa Italiana, alla sua terza esperienza in Coppa del Mondo.

Il programma di gara prevede per martedì 20 maggio le qualifiche a partire dalle ore 17.00 (ora italiana) e per mercoledì 21 maggio le finali a partire dalle ore 20.00. Sarà possibile seguire la diretta sul canale youtube della IFSC.

E allora pronti a sostenere i nostri atleti, emozionati, ma anche fortemente motivati a dimostrare il loro valore in campo internazionale!

Com. Stam. + foto FASI