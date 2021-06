Lunedì 14 giugno la presentazione della manifestazione al Centro Direzionale Nuovaluce di Catania.

È partito il conto alla rovescia per la riedizione della Catania – Etna 1923, storica rievocazione di uno dei più affascinanti eventi sportivi, turistici e culturali, in programma il 19 e 20 giugno. La manifestazione sarà presentata in conferenza stampa lunedì 14 giugno alle ore 10 nella Sala -1 al Centro Direzionale Nuovaluce di Catania (via Nuovaluce 67/a), alla presenza dei sindaci dei sei comuni attraversati dalla manifestazione, Salvo Pogliese, sindaco di Catania, Marco Rubino, sindaco di Sant’Agata Li Battiati, Antonino Bellia, sindaco di San Giovanni La Punta, Francesco Leonardi, sindaco di Viagrande, Giuseppe Messina, sindaco di Trecastagni, Salvatore Russo, sindaco di Zafferana Etnea, e del presidente dell’associazione ‘Gruppo Piloti Etnei’, Alfio Canino, organizzatore dell’evento. Il percorso, fedele all’originale, prevede la partenza da piazza Università a Catania e, attraverso alcuni dei luoghi più suggestivi del versante sud-orientale dell’Etna, l’arrivo a Zafferana Etnea. Il primo assoluto si aggiudicherà il Trofeo Maria Teresa de Filippis, dal nome della prima donna pilota a vincere la manifestazione. Previsti,inoltre, premi speciali anche per l’auto più antica, la più elegante, per l’equipaggio femminile migliore classificato, per quello più giovane, per il più anziano e per quello proveniente da più lontano. L’evento è aperto anche alle moto ed alle Vespa, per le quali sono previsti ulteriori premi speciali.