Al via lo spazzamento meccanizzato in via dei Cantieri

Al via lo spazzamento meccanizzato in Ottava Circoscrizione. “I risultati dello spazzamento meccanizzato di lunedì sera in via dei Cantieri sono incoraggianti e ci ripagano degli sforzi fatti.

Si tratta di un risultato importante per l’Ottava circoscrizione” – a dichiararlo il Presidente dell’Ottava circoscrizione Marco Frasca Polara. “Da tempo non si vedeva la via dei Cantieri così pulita. Il lavoro di squadra ha funzionato e la risposta positiva dei cittadini ci fa ben sperare per il futuro. Sono stati definiti gli interventi di questa settimana e siamo al lavoro con Rap per il crono-programma della prossima. Il nostro obiettivo è che presto questo servizio entri a regime”.

Di seguito il calendario settimanale degli interventi:

Lunedì via dei Cantieri

Martedì via Andrea Cirrincione

Mercoledì via Sampolo

Giovedì via Sammartino

Venerdì via Ammiraglio Rizzo

Dichiarazione presidente Ottava Circoscrizione Frasca Polara

Com. Stam.