Al via nuove opere di rifacimento stradale, Lagalla e Orlando: L’obiettivo è rendere le vie della città più sicure dopo anni in cui sono state trascurate

Mentre procedono i lavori notturni di ripristino del manto stradale lungo viale Michelangelo e via Mauro De Mauro, sono pronti a partire nuovi cantieri, sempre durante le ore notturne, per la manutenzione delle vie della città.

Dalla settimana prossima al via le opere di rifacimento stradale di corso Alberto Amedeo fino a via Papireto e lungo la carreggiata centrale di via Alcide De Gasperi, tra viale Strasburgo e via Ausonia, e le carreggiate di via Croce Rossa, tra piazza Giovanni Paolo II e piazza Vittorio Veneto.

«L’impegno dell’amministrazione nella manutenzione stradale è costante, come dimostrano i cantieri in corso e quelli che stanno per partire, con l’obiettivo di rendere le vie della città più sicure dopo anni in cui sono state trascurate. In questa fase siamo concentrati negli assi più trafficati della città, come ad esempio viale Michelangelo, oggetto di numerose segnalazioni da parte dei cittadini. Si tratta di lavori che si svolgeranno di notte per limitare il più possibile disagi alla circolazione», affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando.

Com. Stam.