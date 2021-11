Al via “Scatti d’autunno in Bella Sicilia” il photo contest che raccoglie emozioni.

Il Circuito Turistico Bella Sicilia, lancia l’iniziativa “scatti d’autunno”. Dal 5 Novembre fino al 21 Dicembre gli appassionati di fotografia che vogliono contribuire a raccontare in foto i comuni siciliani aderenti e Bella Sicilia, potranno inviare una mail a circuitobellasicilia@gmail.com.

La partecipazione è gratuita, aperta a tutti, però saranno accettati solo i primi cinquanta partecipanti in ordine cronologico. Non è un concorso ma una raccolta di foto e pertanto non ci sono premi onerosi in palio. Lo scopo è puramente ricreativo e di condivisione della passione fotografica legato alla promozione e diffusione di paesaggi, cibi e tradizioni di tanti paesi siciliani. Le foto dovranno essere scattate in uno dei Comuni aderenti al Circuito Turistico Bella Sicilia.

Nonostante si tratti di una iniziativa leggera, quindi senza accanimento alla sfida, l’autore della foto che dopo un mese dalla pubblicazione si distinguerà per maggiori like, otterrà sia visibilità nei canali mediatici e telegiornali del gruppo comunicare 24 sia l’omaggio di un video corso fotografico on-line di ritratto o di paesaggio spontaneamente offerto da prestigiosi esperti del settore quale il “Frame Photo Lab” di Viareggio che ha deciso di regalare alcuni corsi fotografici ai più virtuosi, con lo spirito di contribuire ad ampliare le conoscenze fotografiche e sviluppare maggiore consapevolezza per una passione sempre più condivisa.

“Scatti d’autunno in Bella Sicilia” diventa quindi motivo di confronto e di crescita per gli appassionati di fotografia, e allo stesso tempo ricerca e presentazione di peculiarità a volte nascoste. Le foto saranno caricate nel “Gruppo di Bella Sicilia” di Facebook con moltissimi followers che leggono e interagiscono da tutto il Mondo.

Per dare la possibilità di presentare in foto tutti i paesi aderenti all’iniziativa, si è pensato di porre il limite massimo di tre foto per Comune. Saturato il limite delle tre foto i nuovi fotoamatori potranno effettuare il proprio scatto spostandosi in un qualsiasi altro comune della rete.

Il tema è libero, ovviamente si punta ad emozionare per ottenere maggiori consensi dei followers, si può pensare di fotografare, paesaggio, street, natura, cibo, arte e architettura, alba, tramonti, fashion, artigianato, flora e fauna o curiosità. Non sono ammessi generi boudoir o glamour o nudo artistico, fotografie di persone in difficoltà o di bambini.

I Comuni dove sarà possibile scattare la propria foto sono quelli aderenti al Circuito Bella Sicilia, qui elencati di seguito: Alcara Li Fusi, Brolo, Bompietro, Castroreale, Castel di Lucio, Cefalù, Forza D’Agrò, Floresta, Gangi, Geraci Siculo, Isnello, Lercara Friddi, Montalbano Elicona, Motta D’Affermo, Palazzolo Acreide, Pettineo, Roccafiorita, Roccapalumba, Rodì Milici, San Mauro Castelverde, Santa Margherita di Belice, Santo Stefano di Camastra, San Marco D’Alunzio, Savoca, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Pollina, Tusa, Valguarnera Caropepe, Vicari.

Per aderire basterà inviare una mail a circuitobellasicilia@gmail.com si otterrà vademecum delle regole e la lista dei comuni nei quali sarà possibile scattare. Buona Luce ai partecipanti.

