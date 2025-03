Al via una stagione agonistica speciale per il Para Climbing, nel primo quadriennio olimpico della sua storia

Una stagione speciale quella che si apre per il Para climbing: gli atleti saranno impegnati nel circuito di competizioni nazionali ed internazionali, col pensiero inevitabilmente rivolto ai Mondiali che si disputeranno a settembre in Corea del Sud.

Inoltre sarà il primo anno di un quadriennio in cui gli atleti gareggeranno non solo per i risultati contingenti, ma anche in ottica di un traguardo più lontano e ambitissimo: le Paralimpiadi di Los Angeles 2028, che per la prima volta nella storia della competizione a cinque cerchi ospiteranno l’arrampicata sportiva.

Il circuito di Coppa Italia sarà composto da 3 tappe: l’avvio ufficiale sarà sabato 8 e domenica 9 marzo con la prima tappa, in programma alla palestra Climberg di Bergamo. La seconda prova verrà disputata il 26-27 aprile al centro di arrampicata RockSpot di Milano e la terza tappa si svolgerà il 7-8 giugno alla palestra UP Urban Climbing di Bologna. Come per la passata stagione, ogni tappa sarà composto dalla sessione di gara il sabato e da un raduno della Squadra Nazionale Italiana nella giornata di domenica, aperto anche a tutti gli atleti che hanno partecipato alla gara il giorno precedente.

Inoltre, nel weekend del 6 e 7 settembre, si terrà il Campionato Italiano di Para climbing presso il rinnovato Centro Tecnico Federale FASI di Arco di Trento.

Le finali di ogni competizione verranno trasmesse in diretta streaming sul canale ufficiale FASI, sulla piattaforma tv.sportface.it e sull’app sportface.tv.

Nel frattempo partirà anche il Circuito di Coppa del Mondo con 3 tappe: il 20-21 maggio a Salt Lake City, il 23-24 giugno a Innsbruck e il 24-26 ottobre a Laval.

Mentre gli emozionanti Mondiali di specialità si disputeranno a Seul dal 20 al 25 settembre.

Nella tappa bergamasca di Coppa Italia sarà possibile assistere alle scalate di vari atleti azzurri che hanno conquistato medaglie internazionali nella passata stagione, come Nadia Bredice, David Kammerer, Lucia Capovilla, Chiara Cavina, Tommaso Mazzotti, Fiamma Cocchi, Elisa Martin e Giuseppe Lomagistro. Si affacceranno alle competizioni anche alcuni nuovi para climbers, che riceveranno la classe di disabilità nel primo giorno di gara, e potranno così sfidarsi alla pari con altri atleti con disabilità simili.

Il programma di sabato 8 marzo prevede l’inizio delle qualifiche a partire dalle ore 10.30 e lo svolgimento delle finali a partire dalle ore 17.00, seguite dalla cerimonia di premiazione.

Siamo pronti ad assistere al debutto del circuito, a scatenare il tifo e ad emozionarci per le prodezze dei migliori para climbers dello Stivale!

Com. Stam. + foto