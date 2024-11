AL X SANREMO INTERNATIONAL GUITAR FESTIVAL

Giovedì 14 novembre alle ore 21.00 il Maestro ROBERTO FABBRI si esibirà in un concerto solistico al Teatro del Casinò Comunale di Sanremo (Imperia), nell’ambito del X Sanremo International Guitar Festival & Competition ideato e diretto dal chitarrista Diego Campagna.

Il Maestro Roberto Fabbri eseguirà un programma dedicato interamente alle sue Playlist uscite per SONY MUSIC. Fabbri ha pubblicato con la Major 45 pezzi eterogenei distribuiti su quattro Playlist: I successi di Lucio Battisi in cover per chitarra, Guitar Meets Movie (musiche da film), Guitar Pure Emotions (composizioni originali) e Italian & International Pop Songs on classical guitar: https://open.spotify.com/intl-it/artist/6JWv0cQM8dNrXDSHo7YZZj.

Il concerto del Maestro inizierà con una raffinata versione delle splendide melodie di Battisti a cui seguiranno famosi temi di musiche da film fino ad arrivare alle sue composizioni originali. Le sei corde, grazie alla delicatezza del tocco dello strumento classico e alla maestria del grande concertista, riescono a evocare storie nella mente dell’ascoltatore, rendendo il concerto un’esperienza coinvolgente, in un crescendo di emozioni che non possono lasciare indifferenti. Fabbri si esibirà con la sua meravigliosa chitarra Ramirez Anniversario, lo stesso strumento usato dal grande Andrés Segovia.

«Il mio desiderio ­– afferma Roberto Fabbri – è quello di avvicinare il grande pubblico, attraverso la scelta di un programma accattivante e popolare, alla conoscenza della chitarra classica e del suo immenso potere evocativo».

Sul canale VEVO di Sony dedicato all’artista sono disponibili video relativi a queste opere, come Don’t Let Me Be Misunderstood dalla colonna sonora di Kill Bill, Amarsi un po’ di Lucio Battisti e il suo tributo al chitarrista rock Eddie Van Halen con il brano Jumping: https://www.youtube.com/@RobertoFabbriVEVO.

Roberto Fabbri – compositore, autore, didatta e concertista di chitarra – ha compiuto gli studi presso il Conservatorio di Santa Cecilia in Roma. Si è esibito nelle più importanti sale e festival di tutto il mondo e, da oltre 20 anni, collabora con Hal Leonard Europe con cui ha pubblicato oltre 40 libri. Ha un contratto come artista in esclusiva con Sony con cui ha pubblicato 5 album. Da più di 20 anni è docente al Conservatorio Statale di Terni Giulio Briccialdi dove è titolare della cattedra di chitarra classica

di Daniela Dall’Acqua