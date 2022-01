Albastar premiata alla fiera Fitur di Madrid per il suo contributo nel rendere il trasporto aereo accessibile a tutti

In occasione della Fiera del Turismo Fitur di Madrid, infatti, l’Osservatorio FiturNext, piattaforma Fitur dedicata alla promozione delle buone pratiche turistiche in tema di sostenibilità e patrocinato da Mastercard, ha identificato e analizzato le iniziative lanciate a livello globale in grado di generare un impatto positivo, in base alla loro replicabilità e alla loro accessibilità.

Un’offerta turistica accessibile a tutti, per migliorare la qualità dell’attività turistica in termini di sostenibilità, è il pilastro delle iniziative vincitrici e la mission che ha sempre motivato l’attività del vettore spagnolo.

Albastar è, infatti, il vettore aereo di riferimento in Europa per i maggiori tour operator specializzati in turismo religioso e nell’organizzazione di viaggi per passeggeri con disabilità, permettendo loro di volare comodamente a bordo della propria flotta di aeromobili, che possono ospitare anche barelle mediche. Durante più di dieci anni di attività, la compagnia aerea spagnola ha generato, quindi, un impatto sociale positivo offrendo l’opportunità di volare senza barriere, in tutte le destinazioni raggiunte dal suo ampio network di voli in tutta Europa, assicurando a tutti i passeggeri un servizio attento, puntuale e confortevole. Inoltre, il personale navigante frequenta periodicamente e da anni corsi di formazione in un centro specializzato nella cura e nella gestione di persone con mobilità ridotta a Toledo (Hospital Nacional de Paraplejicos Castilla – La Mancha), con lo scopo di offrire sempre più un’assistenza specifica e gestire situazioni critiche con passeggeri SCP (Special Category Passengers).

Albastar si è aggiudicata il riconoscimento, che verrà consegnato oggi, congiuntamente alle società TUR4all e COCEMF, e i progetti sono risultati vincitori rispettivamente nelle categorie dei servizi turistici e dell’offerta complementare inclusiva, delle nuove tecnologie per il turismo accessibile e della gestione e promozione dell’accessibilità nel settore.

