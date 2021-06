Palermo, 24 giugno 2021. Alle 16.00 la visita guidata alla mostra in compagnia della Storica dell’Arte e co-curatrice, Daniela Brignone. Alle 17.00, “Muri da costruire e muri da abbattere”, il secondo dei talk promossi dalla Fondazione e dall’Ordine degli Architetti di Palermo.

È il pomeriggio d’arte organizzato per domani, venerdì 25 giugno, nell’ambito di Blocks, la prima grande collettiva internazionale di arte contemporanea in Sicilia, inaugurata il 5 giugno all’Albergo delle Povere di Palermo dopo la pausa forzata delle mostre d’arte determinata dal Covid. La visita e i talk, a cura di Maria Gabriella Pantalena, vicepresidente della Fondazione degli Architetti, sono aperti a tutti con prenotazione scrivendo a info@idesignpalermo.com (è possibile prenotare anche uno solo dei due appuntamenti, ndr).

Subito dopo la visita alla mostra che consentirà di comprendere nel dettaglio le 54 opere esposte, la riflessione sui “muri del presente” sarà affidata a due professionisti rinomati anche all’estero: l’architetto Stefano Pujatti, fondatore dello studio ELASTICOFarm che ha focalizzato la propria ricerca sulla relazione tra le forze e gli elementi della natura ed i loro effetti sull’uomo e l’ambiente costruito; e l’ingegnere Pasquale Fedele, inventore di una gamma di dispositivi e software in grado di aiutare le persone colpite da gravi patologie a comunicare con l’esterno. Pujatti e Fedele proveranno ad immaginare un futuro in cui la tecnologia più evoluta verrà assorbita dall’architettura divenendone parte fondamentale, tanto da indurre e provocare un’evoluzione anche formale. Introduce e coordina il presidente della Fondazione degli Architetti, Francesco Cannone.

“L’architetto Stefano Pujatti– dice Maria Gabriella Pantalena – presenterà un mondo fatto di muri fisici da demolire o da costruire, ma anche di pregiudizi e di opportunità che l’attività di edificazione e di demolizione dei muri porta con sé. Racconterà di muri che raccontano e muri che reagiscono, di muri che invecchiano e di muri che si dissolvono, di muri che separano e di muri che riparano. L’ingegnere Fedele, invece, ci parlerà di tecnologia, quel formidabile strumento per ridurre le distanze ed abbattere le barriere. Nell’ultimo anno abbiamo, nostro malgrado, fatto esperienza di quanto ciò sia concreto. Si discuterà perciò di quelle tecnologie di frontiera che sono in grado di ripensare gli spazi di vita, come la robotica, l’intelligenza artificiale e le reti di nuova generazione”.

La mostra Blocks, a cura di Daniela Brignone (storica dell’arte) e dell’omonima Daniela Brignone (storica), è visitabile fino al 31 luglio e riunisce 28 artisti provenienti da varie parti del mondo e che si sono confrontati nel corso della propria vita con il tema del muro e dei limiti. Un progetto promosso dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana insieme al Museo Riso, alla Fondazione e all’Ordine degli Architetti di Palermo e al Rotary eclub Colonne d’Ercole. L’ingresso alla mostra è libero su prenotazione attraverso questo link: http://laculturariparte.youline.cloud. Durante la settimana sono previste, inoltre, visite guidate gratuite per ipovedenti e chiechi a cura delll’Istituto dei Ciechi di Palermo e dell’Unione Italiana Ciechi (da prenotare al numero 091.540324)

Bio_Stefano Pujatti

È fondatore dello studio ELASTICOFarm con sedi in Piemonte, Friuli di Venezia Giulia e a Toronto, in Canada. Classe 1968, originario di Aviano si è laureato nel 1992 allo IUAV di Venezia conseguendo poi un Master nel 1994 Southern California Institute of Architecture. Dopo aver collaborato con Coop-Himelblau a Los Angeles e Gino Valle Architetti a Parigi, ha intrapreso la libera professione come co-fondatore dello Studio Elastico (1995-2005). La ricerca di ELASTICOFarm si concentra sulla relazione tra le forze e gli elementi della natura ed i loro effetti sull’uomo e l’ambiente costruito, esaltandone nei progetti le potenzialità espressive e comunicative. Lo studio porta avanti una ricerca autonoma basata sui materiali, le forme e le soluzioni tecnologiche. L’atteggiamento sperimentale nei confronti del progetto e della costruzione ha prodotto un insieme di architetture riconoscibili ma mai ripetitive. ELASTICOFarm ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali. Pujatti è stato anche docente universitario di architettura al Politecnico di Torino e allo Iuav di Venezia oltre che guest critic in diverse università internazionali, tra cui RMIT – Melbourne, Hoesi University – Tokyo, Accademia di Architettura – Mendrisio.

Bio_Pasquale Fedele

Pasquale Fedele è un ingegnere informatico ed imprenditore seriale, fondatore e CEO/CTO di diverse aziende nell’ambito della ricerca e sviluppo di soluzioni di interazione uomo-macchina, come BrainControl, framework per il controllo di tecnologie assistive mediante onde cerebrali. Braincontrol ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, quali: la Nomination per l’IBM Watson AI XPRIZE, il Premio Microsoft Health Innovation Awards 2016 – Las Vegas, Premio Cuore Digitale 2015 – Roma, Primo premio eHealth Competition – Dublino, Premio Marzotto.

Nel 2017 è stato insignito delle onorificenze di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”. Pasquale Fedele ha conseguito, nel 2001, la Laurea in Ingegneria Informatica presso l’Università degli studi di Siena e, nel Dicembre 2004, il Master universitario di II livello “E2C” presso il Centro Interdipartimentale per lo Studio dei Sistemi Complessi dell’Università di Siena. Dal 2001 al 2010 è stato ricercatore associato presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Siena lavorando su vari progetti di ricerca nazionali ed internazionali ed è stato titolare di vari insegnamenti in ambito ICT e sviluppo business. Ha partecipato come relatore a varie conferenze internazionali (Frontiers of Interaction, TEDxRoma eHealth 2.0 di Santa Clara – California, Londra e Barcellona, ecc.). È stato inoltre keynote speaker in varie conferenze corporate (Medtronic, Facebook, IBM, etc.).