Alberto Naska campione 2024 Lotus Cup Italia e terzo classificato in FX Pro Series

Presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli i 4 round finali di Lotus cup Italia e FX Pro Series: grande affetto del pubblico, complimenti a Harp Racing Team e PB Racing e ad Alberto Naska.

Heroes Valley di nuovo a Misano con Harp Racing Team e PB Racing per le finali della FX Pro Series e Lotus Cup Italia. Cielo grigio su Misano e freddino, il venerdì, le prove libere della FX Pro Series sono lo specchio di quanto poi succederà nelle qualifiche del primo pomeriggio: Coppola, Fraboni, Naska e Paniccià completano le prime quattro posizioni. Tempi molto ravvicinati dei primi, come le distanze in classifica: si prospettano delle gare veramente interessanti

Dopo le qualifiche della FX Pro Series, Alberto monta sulla Lotus Elise per le FP2 della Lotus Cup e per le qualifiche: registra tempi da secondo posto, che viene confermato nella Super Pole: Giubergia, Naska, Coldani e Loia.

Il grigio ed il freddo non abbandonano la pista di Misano, animata anzi infiammata da una fantastica gara 1 della FX Pro Series. La starting grid vede Alberto Naska in seconda fila dietro a Coppola in pole e Fraboni secondo, con Paniccià in quarta posizione: già si intuisce l’alto tenore della competizione. Ottima partenza di Alberto che si sposta sulla sinistra passando Coppola e Fraboni e prendendosi la testa della corsa. Gli avversari sicuramente sorpresi dallo scatto non tardano molto nel buttarsi all’attacco: corrono quasi appaiati in un continuo scambio di posizioni: all’inizio Naska tiene, nonostante alle sue spalle la bagarre tra Coppola, Fraboni e Paniccià sia molto animata. All’uscita della curva del tramonto Coppola sorpassa Alberto, portandosi dietro Fraboni, che non riesce e si ritrova quarto dietro Paniccià. Fraboni non molla e si porta su Naska: Alberto sul cordolo, ne approfitta anche Paniccià. Quindi Coppola, Fraboni, Paniccià e Naska: ma Alberto non ci sta. Naska si porta in terza posizione, nel mirino costante di Paniccià. Un ultimo giro magnetico: Paniccià ripassa Alberto, ma Alberto c’è e sotto la bandiera a scacchi arriva terzo.

Il podio è Coppola, Fraboni e Naska: il campionato si decide tutto domenica in gara 2. La classifica, senza scarti e col punteggio doppio della finale, vede Fraboni primo a 241 punti, Naska secondo a 230 e Coppola terzo a 202 punti. Harp Racing team e Alberto sono proiettati sull’indomani: assetto, concentrazione e anche divertimento.

Gara 1 Lotus Cup Italia, schierati in pista Giubergia, Naska, Coldani, Loia nelle prime due file: tutti sono pronti al via con le luci accese. La partenza di Alberto non è delle migliori, si trova subito affiancato dagli inseguitori, comunque alla fine del primo giro riesce a mantenere la posizione. Giubergia, il campione Lotus 2022, impone subito il suo ritmo e Naska segue creando un distacco con le altre auto in bagarre tra loro: Loia supera Coldani, Abbati è in rimonta dall’ultima posizione alla settima. Intanto il duo di testa continua a incrementare vantaggio, Naska rosicchia qualche decimo a Giubergia, ma non lo afferra.

Il podio è Giubergia, Naska e De Virgilio. Applicando la matematica, già con i punti fatti in Super pole Alberto avrebbe vinto la Lotus Cup Italia, tuttavia, l’adrenalina della gara è tutta un’altra storia. Finita la corsa grande festa con Heroes Valley e PB Racing per la vittoria di Alberto Naska della Lotus Cup Italia 2024.

Domenica 10 novembre, un po’ di ritardo nelle attesissime finali per la nebbia mattutina: scende in pista prima la Lotus Cup Italia. Tutti pronti a mezzogiorno: griglia invertita per le prime sette posizioni, Naska è in quarta fila affiancato da Giubergia e Via! Non un ottimo inizio per Alberto, che si ritrova nel traffico mantenendo la settima piazza; con lo sfilarsi delle auto Naska attacca e diventa terzo. Giubergia è impegnato, dopo un errore, nel recupero, e Alberto prende la seconda posizione di Coldani, diventando minaccioso su Loia primo. Naska primo, Giubergia non rimane a guardare e si porta dietro gli scarichi di Loia. La bagarre tra questi due è entusiasmante: Giubergia incrocia prima della staccata del carro, Loia prova a riprendersi la posizione al tramonto ma non riesce. Alberto guadagna da questo duello, ma il campione europeo Lotus, preso il secondo posto, abbraccia il suo ritmo ed in neanche un giro è alle spalle di Naska. Alberto protegge sulla curva del Rio, Giubergia passa al tramonto; al curvone Naska è interno Giubergia esterno… che spettacolo! Giubergia prende la prima posizione, Naska secondo ed in terza piazza Loia, che cerca di non prendere distacco. Duelli nella parte centrale della pista rendono la gara ipnotizzante oltre che divertente per i piloti ed il pubblico. Sotto la bandiera a scacchi non cambia l’ordine dei primi tre: l’ultimo podio della stagione Lotus Cup Italia 2024 è Giubergia, Naska e Loia. In classifica assoluta piloti Lotus Cup Italia 2024 il primo è Alberto Naska, seguito da Maurizio Copetti e Massimo Abbati.

Successo della Pit Walk, organzzata da FX Racing, per l’ultima gara della Fx Pro Series che decreterà il vincitore della stagione 2024: tensione e concentrazione per Harp Racing team, Alberto Naska e Heroes Valley. Le prime tre file della griglia di partenza invertita sono: Gilardoni, Cambiaso; Paniccià, Naska; Fraboni, Coppola. Fiato sospeso e…partenza: buona per Alberto che si porta all’esterno passando Cambiaso. La situazione dopo la prima curva è Paniccià, Naska, Gilardoni e Coppola ruota a ruota. Il bloccaggio dell’anteriore destro fa perdere una posizione ad Alberto: tutti i piloti sono molto aggressivi e siamo solo al primo giro. Nuovo giro e nuovo bloccaggio che guasta lo stato di Naska, quarto dietro a Mariani e con Fraboni alle spalle è subito battaglia. Alberto va largo alla curva del tramonto, contatto con Fraboni in attacco all’esterno e che finisce in ghiaia, riuscendo comunque a rientrare: per questa manovra prende 25 secondi di penalità, giocandosi il titolo. Intanto in pista Paniccià, Coppola, Mariani, Naska e Fraboni tengono il pubblico impegnato non solo sul finale della gara, ma anche del campionato. A pochi minuti dalla fine, per un problema si ferma in posizione pericolosa la vettura di Felisa ed entra la Safety Car. Situazione neutralizzata: si riparte per l’ultimo giro, ma nonostante Naska tagli il traguardo per quarto, finirà tredicesimo. Il podio è Paniccià, Coppola e Mariani ed il campione FX Pro Series 2024 è Patrik Fraboni, con 255 punti; secondo classificato Coppola con 242 e Alberto Naska terzo con 230 punti.

Nonostante il terzo posto nella classifica del campionato e la penalità in gara Alberto Naska, Harp Racing e Heroes Valley festeggiano un campionato ricco di soddisfazioni, piloti corretti e soprattutto mai scontato.

Grazie a tutti e… quasi pronti per la 28esima Road Course World Finals, al Virginia International Raceway dove Naska correrà con la Legend Car : stay tuned!

