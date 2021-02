Il 10 Febbraio uscirà “TUNNEL OF DREAMS”, il nuovo album di FRANCESCO MONTANILE che verrà distribuito in tutti i digital store.

Tunnel of Dreams”, tradotto in italiano “Tunnel dei sogni”, è il secondo album realizzato dal chitarrista-compositore bolzanino di origini irpine.

L’ album conterrà 10 tracce strumentali caratterizzate da sonorità ambient di sottofondo con riff di chitarra elettrica-acustica, rumori, suoni della natura ed altro ancora; come brano di apertura dell’album vi è “Gravity” che insieme ad “Explore” è stata realizzata per il reportage trasmesso su RAI Alto Adige dedicato al noto fotografo trentino Albert Ceolan; vi è poi “Premonition”, realizzata per il reportage “Misteri del Trentino”, trasmesso sulla webtv “Voce24news“ e “Quarantena”, brano strumentale già uscito come primo singolo con un videoclip in bianco e nero che racconta la desolazione del lockdown di una città deserta e di un virus che impone il fermo. “Old Walls” ultimo singolo composto con il video pubblicato su you tube, per raccontare in musica l’atmosfera medievale di “Castel Roncolo”, il maniero più antico del territorio che domina la città. Chiude l’album “Alto-Adige”, brano realizzato per il progetto “Documentary-Photography Alto-Adige Südtirol”, in collaborazione con il fotografo professionista Giulio Cobianchi; un foto-documentario che raggruppa una sequenza di venti scatti, provenienti da diversi luoghi dell’ Alto Adige.

“Tunnel of Dreams”, sarà infine un viaggio musicale tra storia e natura, una profonda esperienza che si trasforma in musica, che permette di evocare emozioni attraverso l’ascolto tra una successione di suoni e melodie più o meno intense, capace di stimolare l’ immaginazione visiva dell’ ascoltatore.

Questa la tracklist dell’ album “Tunnel of Dreams”:

1. Gravity 2. Quarantena 3. Premonition 4. Explore 5. Old Walls 6. Reflections 7. Tunnel of Dreams 8. Under the Rain 9. Nature Ambience 10. Alto Adige

Com. Stam.

