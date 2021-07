Sabato 31 luglio la troupe televisiva in azione. Divieti di sosta nelle aree interessate. Ultime sfumature organizzative ad Alcara Li Fusi che si appresta a ricevere la troupe televisiva di “Bella Sicilia”.

Sabato 31 luglio, infatti, sono previste le registrazioni di un documentario televisivo che punta a raccontare l’antica cittadina e il contesto territoriale in cui è inserita, fatto di arte, storia, paesaggio, natura e buona gastronomia.

Si tratta di un servizio televisivo previsto per i Comuni aderenti al Circuito Turistico Regionale Bella Sicilia, spiega Michele Isgrò coordinatore del Circuito, circa quaranta comuni siciliani che provano a dialogare insieme per generare nuove proposte attrattive e slanci di visibilità. Una formula promozionale articolata tra varie azioni mediatiche e che il mese scorso ha visto Alcara Li Fusi insieme agli altri comuni del “Circuito Bella Sicilia” presente alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli in un’ottica di promozione e di marketing territoriale. Per un maggiore appeal e facilità di visite, abbiamo diviso il circuito in otto grandi itinerari, continua Michele Isgrò, unendo paesi per vicinanza e attitudini territoriali simili. Alcara Li Fusi è stata inserita nel percorso che abbiamo chiamato “Itinerario Borghi e Mare” comprende anche i comuni Brolo e Montalbano Elicona.

L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Ettore Dottore, ha aderito all’iniziativa oltre un anno fa con la chiara volontà di offrire al paese una nuova vetrina che insieme ad altre iniziative predisposte dall’Amministrazione Comunale, possa coinvolgere e convogliare nuovi turisti e visitatori. Il nostro non può essere un turismo di massa spiega il Sindaco Dottore, da noi si viene per vivere una esperienza fatta di colori, profumi, meditazione, immersione nella bellezza del creato e nella raffinatezza di abili mani del passato che oggi sono diventati tesori artistici di inestimabile valore.

L’Assessore al Turismo Mela Faraci da parecchi giorni è a lavoro per coinvolgere anche cittadini e le associazioni locali in modo da riuscire a trasmettere anche attraverso le telecamere quel clima familiare e di grande accoglienza che trasformano l’attaccamento affettivo in una plusvalenza aggiuntiva ad una immersione esperienziale unica e inimitabile. In prima linea anche l’Associazione “Alcara Borgo Natura” con il suo Presidente Fabio Zaiti: “compatibilmente con i tempi e la struttura progettuale del format televisivo, rappresenteremo al meglio le principali peculiarità, il Monte Krasto, il Lago Maullazzo, i grifoni e le acquile, il Museo del Parco dei Nebrodi, le pregievoli Chiese, il centro storico con le fontane e i lavatoi, le nostre le tradizioni con la Festa del Muzzuni le ineccepibili prelibatezze gastronomiche, i grani, i prodotti genuini dei Nebrodi. Accompagneremo la troupe televisiva alla scoperta di angoli nascosti per offrire ai telespettatori scorci esclusivi e accattivanti.

Il format nelle prossime settimane sarà trasmesso dalle reti televisive regionali del gruppo Comunicare24 e pubblicato sui maggiori social network e gruppi mediatici collegati alla pagina di “Bella Sicilia” con circa un milione di followers da tutto il Mondo.

Alcara Li Fusi si trova in Provincia di Messina ed è uno dei Comuni più importanti del Parco dei Nebrodi per estensione e per variegata ricchezza naturalistica. E facilmente raggiungibile attraverso l’Autostrada A20 Messina Palermo, si trova a soli venti minuti dallo svincolo di Sant’Agata di Militello. Località molto ambita da escursionisti e fotoamatori, qui infatti vivono e nidificano i grifoni e l’aquila reale.

La troupe televisiva sarà in azione già dalle prime ore del mattino. Davanti ai monumenti oggetto di ripresa è molto probabile che sarà predisposta un temporaneo divieto di sosta, limitatamente al tempo necessario alle registrazioni.

Com. Stam.