Feltrinelli Librerie via Cavour 133, Palermo – AREA ESTERNA ALLA ZTL – tel. 02 9194 7777 – WhatsApp +39 345 686 8487 Venerdì 16 febbraio – ore 18 Alessandra Dino presenta Descrizione di una battaglia (Mimesis) insieme a Giovanni Fiandaca e Nino Amadore

Spostando l’attenzione dalla dimensione della verità a quella della veridizione e analizzando la sentenza come una battaglia dialettica che ridefinisce i confini delle identità degli attori coinvolti, il libro propone l’esame di un caso di femminicidio andato in giudizio nel dicembre del 2015. È l’omicidio di una donna che viene insolitamente definito dai giudici come un femminicidio e il cui movente è rinvenuto nel desiderio di possesso dell’omicida nei confronti della vittima. Un caso del quale la cronaca si è poco occupata, anche per il basso livello socio-economico e culturale di vittima e assassino. A renderne ancor più ricca la narrazione, il fatto che di esso (e della giovane vittima) ne abbiano parlato alcuni dei testimoni privilegiati intervistati durante la ricerca.

Alessandra Dino è professoressa ordinaria di Sociologia giuridica e della devianza all’Università degli studi di Palermo. È componente del Consiglio direttivo di “Historia Magistra”, della “Rivista di Studi e Ricerche sulla Criminalità Organizzata”, del Centro Studi “Pio La Torre” di Palermo. Dal marzo del 2018 dirige il Laboratorio sulle rappresentazioni sociali sulla violenza sulle donne, istituito presso il Dipartimento Culture e Società dell’Università degli studi di Palermo. Studiosa dei fenomeni mafiosi, ha applicato il metodo etnografico all’analisi dei processi simbolici e delle trasformazioni della mafia siciliana. Tra le sue più recenti pubblicazioni: Tra ambiguità e malinteso: schermaglie di una “battaglia per l’identità” in una conversazione tra mafiosi (2015); A colloquio con Gaspare Spatuzza. Un racconto di vita, una storia di stragi (2016), Religione, mafie, Chiese: un rapporto controverso tra devozione e secolarizzazione (2017), “These Dead Are Not Ours”: Identity Factors, Communicative Aspects and Regulative Meanings of Violence inside Cosa Nostra (2019), Waiting for a new leader: Eras and transitions in Cosa Nostra (2019), Femminicidi a processo. Dati, stereotipi e narrazioni della violenza di genere (2021).

Com. Stam.