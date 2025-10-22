Alessandria: è omicidio la causa della morte della persona rinvenuta priva di vita il 9 ottobre in via De Amicis

Alessandria – Il caso relativo al rinvenimento di una persona priva di vita in via De Amicis 27 è stato iscritto nel Registro della Procura della Repubblica di Alessandria con l’ipotesi di reato prevista dall’articolo 575 del Codice Penale (omicidio).

Gli elementi raccolti dai Carabinieri della Sezione Scientifica sul luogo del rinvenimento, unitamente alle prime osservazioni del medico legale e del Pubblico Ministero intervenuto sul posto, sono stati successivamente confermati dagli esiti dell’esame autoptico, che ha accertato una causa di morte riconducibile a un’azione violenta.

La dinamica dell’evento non è ancora chiarita. Gli inquirenti stanno conducendo indagini a tutto campo, finalizzate a ricostruire le frequentazioni nelle le ultime ore di vita della vittima, un uomo di 27 anni di origine peruviana.

Tra le ipotesi investigative al vaglio, anche quella di un incontro con una persona conosciuta tramite piattaforme online. Tuttavia, al momento, nessuna pista può essere esclusa.

I Carabinieri della Compagnia di Alessandria, coordinati dalla Procura della Repubblica, stanno approfondendo ogni elemento utile, inclusa – tra le varie ipotesi – quella di un possibile episodio di rapina, anche in relazione ad altri fatti con caratteristiche analoghe verificatisi in Piemonte, Liguria e Lombardia.

La Procura e i Carabinieri invitano chiunque disponga di informazioni utili a rivolgersi agli organi investigativi, garantendo la massima riservatezza sulle segnalazioni.

Le indagini proseguono nel massimo riserbo e saranno comunicati aggiornamenti solo al termine degli accertamenti in corso.