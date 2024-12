Alessandro Anello: “Palermo punta a consolidarsi come destinazione d’eccellenza per il turismo marittimo nel Mediterraneo”

“Palermo punta a consolidarsi come destinazione d’eccellenza per il turismo marittimo nel Mediterraneo. Uno dei progetti in corso di definizione da lanciare all’inizio dell’anno prossimo prevede un voucher omaggio ai passeggeri delle crociere per un giorno a Palermo che darà diritto a un pernottamento gratuito in hotel se torneranno in vacanza in città per almeno tre giorni nei mesi fra novembre e febbraio, ad eccezione di Natale e capodanno.

L’iniziativa, sostenuta dall’assessorato al turismo in sinergia con West Sicily Gate, la società che gestisce il Palermo terminal cruise, sarà realizzata in collaborazione con le associazioni degli albergatori. L’elenco degli hotel è in via di definizione. L’obiettivo è incrementare le presenze di turisti italiani e stranieri a Palermo nei periodi di bassa stagione. Il voucher sarà distribuito ai crocieristi prima di risalire a bordo. E’ una delle iniziative che l’amministrazione comunale sta mettendo in campo attraverso un dialogo fra istituzioni, imprese e rappresentanti di categoria nella direzione di un modello integrato di turismo che generi opportunità per la città valorizzando il patrimonio mare in modo sostenibile e innovativo”.

Lo dichiara l’assessore al turismo Alessandro Anello presente questa mattina insieme con il sindaco Lagalla al Cruise terminal al convegno “Il mare di Palermo” organizzato dall’European culture university in collaborazione con l’assessorato al turismo del Comune di Palermo

Com. Stam. + foto