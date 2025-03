Alessandro Borghese 4 Ristoranti; i nuovi episodi per la 1a volta in chiaro su TV8 da domani, 19 marzo, ogni mercoledì, alle ore 21.30

Le puntate che celebrano i dieci anni di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” sbarcano in chiaro, su TV8, da domani, 19 marzo, ogni mercoledì, alle ore 21.30.

Un nuovo ciclo di puntate nel corso del quale lo chef può, come sempre, confermare o ribaltare ogni risultato, festeggiando un traguardo davvero incredibile per uno show che è diventato un vero cult della televisione italiana, appuntamento imperdibile nonché promotore di un’abitudine che nel corso degli anni è diventata di tutti, quella di dare i voti alla fine di ogni pasto.

L’iconico show, prodotto da Sky Original prodotto da Banijay Italia, spegne 10 candeline con un viaggio che permette di scoprire nuove mete fino ad oggi mai toccate, ma anche con una puntata evento. Nel primo episodio, infatti, quattro pizzaioli residenti in altrettante regioni d’Italia si affrontano per eleggere la Migliore pizzeria contemporanea d’Italia. A seguire, le puntate più “tradizionali”, in cui lo Chef Alessandro Borghese approda, in successione, a Lampedusa, Carrara, Canavese (Piemonte), Senigallia (in provincia di Ancona), Viterbo e Trani.

Anche in questi nuovi episodi di Alessandro Borghese 4 Ristoranti rimangono immutate le principali regole di base: quattro ristoratori si sfidano a colpi di gusto e originalità per aggiudicarsi il titolo di migliore in una determinata categoria e ottenere l’agognato e inconfondibile “dieci” dello chef; ciascun ristoratore invita nel proprio locale gli altri tre pretendenti accompagnati da chef Alessandro Borghese: si parte subito con la mitica ispezione, i “colleghi” in sala e Alessandro in cucina. A seguire i tre colleghi insieme ad Ale si mettono a tavola, e da questo momento in poi tutto è oggetto di valutazione, arrivando quindi a esprimere le proprie valutazioni – assegnando un punteggio da 0 a 10 – a location, menu, servizio e conto del ristorante, oltre alla quinta categoria, lo special, differente in ciascuna puntata in quanto collegata al tema dell’episodio. Le votazioni rimangono segrete fino a quando i quattro ristoratori non sono chiamati a sedersi nuovamente a uno stesso tavolo per il confronto finale: qui devono svelare i propri giudizi e confrontarsi, a carte scoperte, su ogni aspetto delle valutazioni. I voti di Chef Borghese, invece, rimangono segreti fino alla fine perché, come da tradizione, i suoi voti possono confermare o ribaltare l’intera classifica. Anche i vincitori degli episodi di questo ciclo si aggiudicano l’ambitissimo titolo di miglior ristorante e il “bollino” #Ale4Ristoranti esposto all’esterno, a formare una rete di locali testati da chi se ne intende, i ristoratori stessi.

