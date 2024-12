ALESSANDRO BORGHI è ospite di ALESSANDRO CATTELAN in “Stasera c’è Cattelan – Supernova”

Alessandro Borghi, “Ho fatto un film western e sarò un buttero. È il mio primo film in pellicola” “Ho fatto un film western!” dichiara Alessandro Borghi ospite del podcast “Stasera c’è Cattelan – Supernova”. L’attore anticipa all’amico conduttore Alessandro Cattelan qualche dettaglio sul suo nuovo progetto cinematografico

“Si chiama ‘Testa o Croce’, con questi due ragazzi,due registi, due ragazzi straordinari, due matti veri che hanno fatto un film che si chiama ‘Re Granchio’ che andò in Quinzaine a Cannes credo due anni fa. Sono due ragazzi che hanno un immaginario incredibile, girano tutto in pellicola e mi hanno proposto questo film veramente pazzo, su un evento realmente accaduto intorno al 1900 dove fondamentalmente faccio un buttero” “I butteri! – aggiunge Cattelan a Supernova – i cowboy italiani di fine ottocento, inizio novecento…prevalentemente toscani”, “maremmani!” esclama Borghi che aggiunge – faccio questo buttero che inizia domando dei cavalli, è molto bravo con i cavalli, e poi affronta tutta una fuga… insomma adesso non posso spoilerare!” “C’è una protagonista femminile, bravissima, un’attrice francese che si chiama Nadia Tereszkiewicz – prosegue Borghi – C’è una storia d’amore, c’è una fuga, molti cavalli, molti posti bellissimi, molta pellicola usata! Era la prima volta che facevo un film in pellicola ed è incredibile! Non puoi fare tantissimi take” “Certo – commenta Cattelan – mi immagino che la preoccupazione di tutti sia che con i film in digitale possiamo dire ‘la rifacciamo, la rifacciamo, la rifacciamo’, mentre con la pellicola è infattibile!” Concorda l’attore romano che aggiunge con ironia: “C’erano delle volte che mi dicevano ‘Ale, oggi scena complicata… possiamo farne anche due!’ Ah grazie!”

Borghi, “Prima di sapere della Tourette la gente pensava mi drogassi”

Cosa è cambiato per Alessandro Borghi dopo la diagnosi della Sindrome di Tourette? “Nella mia vita non è che sia cambiato nulla – racconta l’attore ospite del podcast “Stasera c’è Cattelan – Supernova” – è cambiata la cosa di sapere cosa fosse, il che mi ha anche aiutato a gestirla in un’altra maniera” Nel raccontarsi ad Alessandro Cattelan, l’attore aggiunge: “Irene mi dice sempre che quando pensi che ti verrà molta Tourette, il che succede molto tipo quando sto a tavola con 8 persone, in cose che mi creano un po’ di stress di solito, devo dire all’inizio della cena ‘scusate io ho dei tic!’ perché almeno evito quella mezz’ora in cui tutti quanti fanno: ‘ma hai visto borghi?! non si ferma un attimo …’” scherza Borghi, e gli fa eco l’amico Cattelan con tono ironico: ‘forse si droga…’ “esatto! – esclama l’attore – che è quello che hanno pensato per 30 anni!”

Borghi, “Quella volta al MET con Berrettini e Kendrick Lamar a parlare di Rocco”

Il nome di ‘Rocco Siffredi’ è veramente conosciuto a livello mondiale, anche dall’esperienza di Alessandro Borghi, che ha interpretato il panni del famoso pornoattore in Supersex. Ospite ai microfoni di “Stasera c’è Cattelan – Supernova”, Borghi ricorda un aneddoto legato all’esclusiva serata del MET Gala, ai tempi in cui la serie era ancora in lavorazione: “Eravamo io, Francesco Carrozzini e Matteo Berrettini al MET due anni fa – racconta l’attore e aggiunge – E a un certo punto è arrivato Kendrick Lamar e ci mettiamo a chiacchierare.” Sul rapper di fama mondiale, Borghi aggiunge: “Lui, carinissimo, ci fa ‘ma voi che fate, chi siete’ cioè perchè state al MET… e io gli faccio ‘guarda a me ha invitato Francesco! sennò sarebbe stato molto difficile!’. A un certo punto Francesco, che ha fatto la regia di due episodi, dice ‘sai noi stiamo facendo una serie su Rocco Siffredi’, ‘ah il pornoattore!’ – esclama Lamar “Ho pensato avessimo svoltato!” commenta Borghi, e condivide l’entusiasmo anche il conduttore Alessandro Cattelan: “il salto Kendrick Lamar- Rocco Siffredi è incredibile!”

Alessandro Borghi, “A Belve sono stato veramente io”

La serie su Rocco Siffredi ha significato molto per Alessandro Borghi, anche durante la fase di promozione “Mi interessava andare ad indagare il modo in cui in questo Paese si tratta la tematica del porno e del sesso – racconta l’attore ad Alessandro Cattelan nel podcast “Stasera c’è Cattelan – Supernova” – per questo rispetto alla promozione decisi di andare drittissimo. Non volevo tornare a casa con la sensazione di aver in qualche modo tradito me stesso per cercare di piacere di più a qualcuno o per cercare di proteggermi. Quindi ho detto a Netflix che non avrei fatto delle gag o cose strane perchè per me era una cosa seria”. Borghi si dice molto contento anche della sua esperienza a Belve, il programma di Francesca Fagnani: “Ho fatto un’intervista di 30 minuti filata della quale sono molto felice, sono andato da Francesca Fagnani in maniera super libera. Quindi, devo dire che alcune persone si sono arrabbiate con me, altre sono state molto contente di aver introdotto alcuni temi. Però la cosa di cui sono più felice – aggiunge l’attore – è che se uno che non mi conosce ha un po’ di voglia di conoscermi se guarda Belve e l’intervista che ho fatto durante la promozione di Rocco sa un po’ chi sono, per quella roba sono veramente io”

