Alessandro Esseno racconta il suo viaggio

Alessandro Esseno è un compositore e pianista romano. Personalità di spicco, la cui carriera musicale evolve in un percorso versatile e innovativo.

Inizia il suo percorso musicale a Roma, con il fratellastro di Arturo Benedetti Michelangeli e poi sotto la guida di prestigiosi maestri (Boris Porena e Antonio Scarlato, Silvana Silla, Domenico Guaccero); si distingue sin da ragazzo per la sua abilità nel pianoforte e nella composizione.

Negli anni ’80, collabora come arrangiatore e tastierista con importanti artisti italiani presso la Rca: Banco del Mutuo Soccorso, i Toto, gli Zebra Crossing. Oltre alla collaborazione con i Toto, realizza su commissione dell’Onu l’unico album musicale realizzato in lingua Esperanto (Dangera Ul). Le sue opere non solo incantano il pubblico, ma affrontano anche temi sociali, come testimoniano i concerti per Amnesty International e la FAO.

Il suo debutto discografico avviene nel 1990 con “Esseno”, seguito da un tour italiano e da album che esplorano profondi sentimenti e tematiche sociali, vincendo poi riconoscimenti internazionali, tra cui un premio al New York Film Video Festival. La sua ricerca musicale lo porta a sperimentare nuove tecniche, culminando in lavori innovativi come “Coyote Alpha”, concepito attraverso modalità “trans-psichiche”. Con oltre tremila brani all’attivo e un bagaglio di riconoscimenti prestigiosi, Esseno continua a influenzare il panorama musicale con la sua arte, ricevendo encomi ufficiali e premi per la sua dedizione alla musica e al suo impatto culturale.

Dai primi anni 2000 inizia la sua attività con la struttura Rai Trade oggi Rai Com, per la quale realizza una serie di lavori per la televisione andati in onda sulle reti Rai con successo tra cui “Russicum” (premiato in Francia al Festival degli Audiovisivi), “Morire di politica”, “La santa alleanza”, “Viaggio nel Sud” e “2.0 – La battaglia di Aleppo”.

Tra i premi e i riconoscimenti ricevuti da Esseno nel corso della sua lunga attività, spiccano il Premio Città di Roma (1990), il Premio Fiuggi (1994), il premio per la migliore colonna sonora al New York Film Video Festival (2006), e il premio “Remigio Paone” (2021) alla carriera. Il 21 Luglio 2017 ha ricevuto un encomio presso la Camera dei Deputati per il suo lavoro trentennale nella musica. Il 30 Settembre 2017 ha ricevuto a Venezia la Targa del Leone d’Oro per meriti professionali, per avere onorato l’Italia nel Mondo con la sua arte musicale.

