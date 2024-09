Alessandro Liberatore sogna in grande e diventa campione del Mondo Senior

Una medaglia d’oro che vale un sogno. Quello di diventare campione del Mondo. Così, dopo il primo gradino del podio ottenuto nel Libero Senior donne dalla nostra atleta napoletana Benedetta Altezza, arriva un secondo, pesantissimo, oro per l’Italia.

Questa volta a far sognare il pubblico di Rimini è stato il bolognese Alessandro Liberatore che si è lasciato alle spalle il portoghese Diogo Craveiro e lo spagnolo Lucas Yanez Peres.

“Era dal 2019 che l’Italia non vinceva il titolo mondiale Libero Senior maschile – racconta il ct azzurro Fabio Hollan– Questo oro di Alessandro Liberatore, abbinato a quello di Benedetta Altezza, portano la nostra Nazionale a quota nove (2 ori, 4 argenti e 3 bronzi, ndr) nel medagliere artistico. Sono felice per com’è iniziato il campionato iridato: credo che questo evento sia fonte di emozioni e di motivazione per i pattinatori più giovani. Di solito li incontro negli stage in tutta Italia, qui a Rimini ho visto l’entusiasmo nei loro occhi. Tutto ciò, al nostro movimento, fa davvero bene”.

Dunque a laurearsi nuovo campione iridato, prendendo il posto dello spagnolo Pau Garcia che lo scorso anno dopo aver festeggiato il titolo ha salutato il mondo del pattinaggio, è stato il nostro azzurro Alessandro Liberatore. Quest’ultimo ha ottenuto un totale di 240.02 al termine del suo programma lungo sul tema del sogno olimpico. A seguire il portoghese Diogo Craveiro, bronzo al Mondiale 2023 in Colombia e vice campione Europeo; Craveiro ha presentato “I’m just Ken” chiudendo con 238.31. Infine in pista lo spagnolo Lucas Yanez Peres, bronzo europeo 2024 con “Dio greco”, 230.56 punti. I nostri azzurri Danilo Gelao e Alex Chimetto terminano la gara rispettivamente al sesto e al decimo posto.

“Ancora non ci credo. In questo titolo ci ho sperato tanto e l’ho desiderato altrettanto – sono le prime parole del bolognese Alessandro Liberatore – È un sogno perché questo, non essendo il pattinaggio uno sport olimpico, è il nostro apice. Entrando in pista ho sentito il pavimento tremare per il tifo del pubblico: l’ho vissuto come una sorta di scambio d’energia. Dedico questa medaglia a mia nonna che è venuta a mancare quest’anno e che mi ha donato la forza dalla prima all’ultima pattinata. Era in gara con me”.

La giornata ha visto anche le gare delle Coppie Danza Junior e Senior. Tra le prime i nostri Elisa Cavina/Yuri Allegranti si fermano al secondo posto con un punteggio di 58.81, dietro al tandem portoghese Ema Sousa/Diogo Carvalho (59.19) e davanti ai colombiani Maria Paula Munoz/Jeshua Folleco (53.55). Gli altri azzurri, Alice Vedova/Emanuele Babuin occupano provvisoriamente il quarto posto con 52.64 punti. Nelle Coppie Senior, invece, dominio tutto italiano. Guidano momentaneamente la graduatoria Roberta Sasso/Gherardo Altieri De Grassi con 69.04; seguono i compagni di squadra Caterina Artoni/Roul Allegranti con 67.69 e Martina Nuti/Nicholas Masiero con 59.20.

L'EVENTO. Organizzati da World Skate in collaborazione con FISR e il prezioso sostegno del comitato organizzatore locale e del Comune di Rimini, gli Artistic World Championships prevedono la partecipazione di oltre 2.000 atleti, in rappresentanza di 41 nazioni. Saranno invece 22 i titoli iridati da assegnare nelle specialità Singolo, Coppia Artistico, Solo Dance, Coppia Danza, Inline, Grandi e Piccoli Gruppi, Quartetti e Precision. Discipline che hanno fatto registrare, negli ultimi anni, una crescita esponenziale sia per numero di praticanti che per seguito mediatico. Si tratta del 68° Campionato mondiale di pattinaggio artistico, un evento che Rimini ha già ospitato nell'ormai lontano 1985.

Per la diretta streaming sulla FisrTV

In diretta su RaiSport e sulla piattaforma streaming RaiPlay Sport: 19 settembre Solo dance maschile e femminile Senior top 10 (in diretta su RaiSport dalle 18.40 alle 21.15) e 21 settembre Grandi gruppi (in diretta su RaiPlay Sport dalle 21.10 alle 22.40).

Foto di Raniero Corbelletti (nella foto Alessandro Liberatore)