Alice Esposito e Federico Rossi vincono l’ultimo oro mondiale

I nostri Alice Esposito e Federico Rossi vincono la medaglia d’oro riconfermandosi campioni del mondo e annunciando il loro ritiro. Ieri, al Mondiale di scena alla Fiera di Rimini, è stata una giornata ricca di emozioni, non solo per le cinque medaglie vinte dalla Nazionale italiana, ma anche per il saluto al pattinaggio di una delle Coppia artistico Senior che ha fatto la storia azzurra.

Al termine del loro programma, un medley del cantante emiliano Vasco Rossi, gli azzurri Alice Esposito e Federico Rossi salutano il pubblico visibilmente commossi; si ritirano da campioni mondiali con un lungo applauso che li ha accompagnati fuori dalla pista. Oltretutto questo evento iridato era il primo stagionale per il tandem azzurro considerato un infortunio che aveva tenuto Alice Esposito lontano dalle ultime gare. Medaglia d’oro, dunque, con un punteggio finale di 222.99. Li seguono in classifica, con 218.10, i campioni nazionali in carica Tommaso Cortini e Micol Mills con il programma “Last change”; terzi Jacopo Russo e Caterina Locuratolo con un “Bridgerton” che vale 158.53 punti.

“Prima di scendere in pista ci siamo guardati e ci siamo detti “Solo noi due, come sempre, facciamo quello che ci piace per l’ultima volta” – raccontano Alice Esposito e Federico Rossi, che a Rimini sono di casa – È bastato quello sguardo per farcela. Durante il programma lungo ci sono passati davanti tutti i momenti vissuti: quando abbiamo messo i pattini ai piedi per la prima volta, i tanti sacrifici, le vittorie, le litigate e le risate, fino ad arrivare a questo titolo mondiale. È stato un viaggio nella nostra storia durato quattro minuti e siamo felici che sia finito come sognavamo. Adesso prenderemo del tempo per riposare, poi penseremo al futuro tra lavoro e una possibile carriera da allenatori”. “Sappiamo di lasciare l’Italia in ottime mani – chiudono – Ringraziamo i nostri compagni di squadra per essere stati degli ottimi amici e dei fantastici avversari. Auguriamo a loro e alla nostra Nazionale tutto il meglio”.

“Finalmente vediamo i risultati di sei anni di sacrifici – spiegano i vice campioni mondiali Tommaso Cortini, che studia alla facoltà di Economia e lavora come ragioniere, e Micol Mills, che studia alla facoltà di Scienze motorie e allena i bambini della società bolognese – Questo è il nostro quarto anno nella categoria Senior”.

A vincere invece il titolo iridato nelle Coppie artistico Junior è il tandem di nuova formazione composto da José Enrico Inglese e Angelica Polli; il loro “Gotico moderno” ha ottenuto un punteggio di 152.63. Dietro trovano posto Noah Cavallini e Ludovica Pari che, portando “Hunger games”, si fermano a 109.54. Infine chiudono la classifica i colombiani Geraldine Ganan e Isaac Sotomayor con 95.50.

Il 18enne José Enrico Inglese e la 14enne Angelica Polli, campioni nazionali in carica e originari entrambi di Rimini, commentano così la medaglia d’oro appena ottenuta: “Ci sono venuti vedere molti amici che finora non avevano avuto occasione di partecipare a un evento di pattinaggio. Sapere di averli vicino ci ha fatto piacere e ci ha spronati a fare ancora meglio. Il prossimo anno gareggeremo nella categoria Senior, dunque ci scontreremo anche con i nostri migliori amici Micol Mills e Tommaso Cortini”. “Sono felicissima per questa medaglia d’oro: facciamo coppia da meno di un anno e questo è il mio primo Mondiale” specifica Angelica Polli.

Il medagliere italiano dell’artistico, dunque, ad oggi conta 18 medaglie: 5 ori, 8 argenti e 5 bronzi.

Le medaglie di lunedì 16 settembre 2024:

COPPIE ARTISTICO JUNIOR

1 Angelica Polli/José Enrico Inglese (ITA)

2 Ludovica Pari/Noah Cavallini (ITA)

3 Geraldine Ganan/Isaac Sotomayor (COL)

COPPIE ARTISTICO SENIOR

1 Alice Esposito/Federico Rossi (ITA)

2 Micol Mills/Tommaso Cortini (ITA)

3 Caterina Locuratolo/Jacopo Russo (ITA)

L’EVENTO. Organizzati da World Skate in collaborazione con FISR e il prezioso sostegno del comitato organizzatore locale e del Comune di Rimini, gli Artistic World Championships prevedono la partecipazione di oltre 2.000 atleti, in rappresentanza di 41 nazioni. Saranno invece 22 i titoli iridati da assegnare nelle specialità Singolo, Coppia Artistico, Solo Dance, Coppia Danza, Inline, Grandi e Piccoli Gruppi, Quartetti e Precision. Discipline che hanno fatto registrare, negli ultimi anni, una crescita esponenziale sia per numero di praticanti che per seguito mediatico. Si tratta del 68° Campionato mondiale di pattinaggio artistico, un evento che Rimini ha già ospitato nell’ormai lontano 1985. In questa occasione le gare si svolgeranno fino a sabato 21 settembre nei padiglioni A7/C7 di Rimini Fiera (ingresso ovest). Per acquistare i biglietti

Per la diretta streaming sulla FisrTV

In diretta su RaiSport e sulla piattaforma streaming RaiPlay Sport: 14 settembre Singolo maschile Senior top 10 (in diretta su RaiPlay Sport dalle 22.15 alle 23.50), 19 settembre Solo dance maschile e femminile Senior top 10 (in diretta su RaiSport dalle 18.40 alle 21.15) e 21 settembre Grandi gruppi (in diretta su RaiPlay Sport dalle 21.10 alle 22.40).

Foto di Raniero Corbelletti (nella foto Alice Esposito/Federico Rossi)