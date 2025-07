Alkedo chiude quinto il Rolex TP52 World ChampionShip 

Ottima performance per il TP52 Alkedo powered by Vitamina, che ieri a Cascais, in Portogallo, ha concluso il Rolex TP52 World Championship al quinto posto.

Lo scafo italiano timonato da Andrea Lacorte, in acqua per lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa con il supporto dello sponsor Cetilar®, brand della casa farmaceutica PharmaNutra, ha vissuto una settimana da assoluto protagonista alla prima partecipazione in quello che è considerato uno degli eventi di vela più importanti al mondo.

Una prestazione di livello assoluto per Lacorte e il suo equipaggio, che nelle dieci prove disputate nell’arco di cinque giorni, spesso in condizioni meteomarine molto impegnative, ha portato a casa anche due vittorie parziali, chiudendo il Mondiale TP52 in quinta posizione – secondo nella speciale classifica riservata agli owner-driver – dietro gli statunitensi di American Magic-Quantum Racing, i francesi di Paprec, gli altri americani di Sled e lo scafo sudafricano Phoenix.

“Probabilmente, prima dell’inizio del Mondiale, avremmo firmato per un quinto posto finale, a soli dieci punti dal podio, considerando il livello altissimo degli equipaggi in regata e il fatto che noi eravamo i rookie della competizione”, spiega il timoniere Andrea Lacorte. “Siamo soddisfatti, quindi, non possiamo non esserlo, ma alla luce delle nostre prestazioni e dei risultati che abbiamo ottenuto, torniamo a casa anche con un po’ di amaro in bocca, visto che abbiamo lottato fino all’ultimo per il podio. Ci tengo a fare i complimenti a tutto il team Vitamina, perché sono stati eccezionali: la barca era perfetta, preparata al meglio, e l’equipaggio ha dato il massimo in condizioni anche piuttosto impegnative. Abbiamo dimostrato di essere al livello dei migliori e questo, al primo anno in un circuito difficilissimo come le 52 Super Series, è un aspetto di cui dobbiamo essere fieri. Ora l’obiettivo è continuare a migliorare e toglierci qualche bella soddisfazione nelle prossime regate”.

A bordo del TP52 Alkedo powered by Vitamina il timoniere Andrea Lacorte affiancato alla tattica dal neozelandese Cameron Appleton, dal portoghese Alvaro Marinho nel ruolo di stratega, dal Team Manager Matteo De Luca a prua e da Alberto Bolzan, Nicolò Sanfelici, Stefano Ciampalini, Dave Armitage, Massimo Gherarducci, Chris Brittle, Giovanni Bucarelli, Arancia Malaspina, Luke Molloy e Pablo Torrado.

Dopo il quinto posto ottenuto al Mondiale di Cascais, Alkedo è quarto nella classifica generale provvisoria delle 52 Super Series, circuito che farà tappa a metà agosto (18-23) a Puerto Portals, in Spagna, e poi a Porto Cervo, in Sardegna, per il gran finale di stagione in programma dal 22 al 27 settembre.

foto Studio Martinez/52SuperSeries

Com. Stam. + foto