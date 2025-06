Alkedo è ottimo terzo in Spagna nelle 52 Super Series

Un’altra settimana da protagonista per il TP52 Alkedo powered by Vitamina, che ieri pomeriggio ha concluso al terzo posto la Galicia 52 Super Series Royal Cup, secondo appuntamento delle 52 Super Series di scena a Baiona, in Spagna.

Il TP52 armato dal team Vitamina Sailing e timonato da Andrea Lacorte – alla tattica il neozelandese Cameron Appleton, con il portoghese Alvaro Marinho nel ruolo di stratega, Alberto Bolzan alla randa e il Team Manager di Vitamina Matteo De Luca a prua – ha brillato dalla prima all’ultima giornata di regate, ottenendo anche due vittorie nelle dieci prove disputate nell’arco di cinque giorni.

Un ottimo score, che ha portato Alkedo powered by Vitamina sul terzo gradino del podio della classifica finale, dietro il plurititolato equipaggio di American Magic Quantum Racing e ai tedeschi di Platoon, risultato ancora più esaltante se pensiamo che il team in regata per lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa con il supporto dello sponsor Cetilar®, brand della casa farmaceutica PharmaNutra, è un rookie delle 52 Super Series. Oltre al terzo posto nella classifica finale, Alkedo – unica barca italiana nel circuito – si è aggiudicato anche la vittoria nella speciale classifica owner-driver, ciliegina sulla torta di una settimana impeccabile.

“Siamo davvero soddisfatti, sia delle prestazioni che del risultato. Chiudere terzi questa tappa di Baiona, ottenendo anche due vittorie parziali, in quello che è considerato il circuito di vela professionistica “non foiling” più importante al mondo, è tanta roba. Se a questo aggiungiamo anche la vittoria nella classifica owner-driver, beh, è facile capire il nostro entusiasmo, perché siamo pur sempre alla seconda regata in assoluto nel circuito e ci confrontiamo con equipaggi che hanno una lunghissima esperienza specifica, che a certi livelli conta molto”, dichiara Andrea Lacorte, sempre più a proprio agio al timone di un racer puro come Alkedo, come dimostra anche il successo tra gli owner-driver. “Voglio fare i complimenti al mio equipaggio, che ancora una volta ha dimostrato di essere al top, sia nelle scelte tattiche che nelle manovre. Ma non solo. I complimenti sono per tutto il Vitamina Sailing, dal coach ai ragazzi che lavorano a terra e ogni volta riescono a darci una barca perfetta. Queste prime due tappe del circuito sono andate bene, ma ora viene il difficile: riuscire a mantenersi a questi livelli”. Al momento, dopo le tappe di Saint Tropez e Baiona, Alkedo occupa la terza posizione della classifica generale delle 52 Super Series, circuito che fra un mese sarà di scena a Cascais, in Portogallo (1-6 luglio) – evento valido anche come Campionato del Mondo TP52 – poi a Puerto Portals, in Spagna (18-23 agosto), e infine a Porto Cervo, in Sardegna, gran finale di stagione in programma dal 22 al 27 settembre.

foto 52SuperSeries

