Alkedo in Spagna per la seconda tappa delle 52 Super Series 

Dopo l’ottimo esordio del mese scorso a Saint Tropez, terminato con una vittoria su quattro regate disputate e un convincente settimo posto nella classifica finale (terzo nella speciale classifica “owner driver”), il TP52 Alkedo powered by Vitamina è pronto a tornare in acqua per il secondo appuntamento stagionale delle 52 Super Series, la Galicia 52 Super Series Royal Cup, in programma a Baiona, in Spagna, da domani fino a sabato 7 giugno.

In regata per lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa con il supporto dello sponsor Cetilar®, brand della casa farmaceutica PharmaNutra, lo scafo timonato da Andrea Lacorte cercherà di confermare quanto di buono è emerso in Costa Azzurra, quando pur essendo un rookie delle 52 Super Series – il circuito di vela professionistica più impegnativo tra quelli per imbarcazioni “non foil” – l’equipaggio italiano ha brillato riuscendo a conquistare anche una vittoria parziale.

“A Saint Tropez abbiamo regatato bene, ma non siamo ancora al massimo del nostro potenziale ed è giusto così, perché siamo ancora all’inizio della nostra esperienza nelle 52 Super Series, un circuito molto difficile in cui ci confrontiamo con equipaggi che hanno una lunga esperienza specifica con queste barche”, dichiara Andrea Lacorte. “L’obiettivo è continuare a crescere e migliorare, cercando di toglierci qualche bella soddisfazione come abbiamo fatto in Francia, sperando magari che questa volta le condizioni meteo siano più favorevoli”.

Il programma della Galicia 52 Super Series Royal Cup, che vedrà al via ben 13 barche in rappresentanza di 10 nazioni, prevede cinque giorni di regate tra le boe, per un massimo di 10 prove.

A bordo di Alkedo powered by Vitamina, oltre al timoniere Andrea Lacorte, un equipaggio formato dal tattico neozelandese Cameron Appleton, dallo stratega portoghese Alvaro Marinho, dal Team Manager di Vitamina Matteo De Luca (prodiere) e da Alberto Bolzan (randista), Nicolò Sanfelici (navigatore), Stefano Ciampalini e Dave Armitage (trimmer), Massimo Gherarducci e Chris Brittle (grinder), Giovanni Bucarelli (aiuto prodiere), Arancia Malaspina (floater), Luke Molloy (runner) e Pablo Torrado (drizzista).

La diretta delle regate delle 52 Super Series è sul canale YouTube del circuito all’indirizzo www.youtube.com/user/52SuperSeries

foto Nico Martinez/52SuperSeries