Alkedo powered by Vitamina protagonista in Spagna

Un’altra settimana da incorniciare per il TP52 Alkedo powered by Vitamina, che continua a brillare nell’ambito delle 52 Super Series:

la barca timonata da Andrea Lacorte, in acqua per lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa con il supporto dello sponsor Cetilar®, brand della casa farmaceutica PharmaNutra, ha infatti concluso al quarto posto assoluto la quarta e penultima tappa del circuito disputata a Puerto Portals, in Spagna, aggiudicandosi la classifica riservata alla categoria degli owner-driver.

Un risultato eccellente per il team di Lacorte, al primo anno in quello che è il circuito di vela professionistica più importante al mondo tra le barche non a foil, ulteriore conferma di quanto già visto nel corso di tutta la prima parte della stagione, in cui Alkedo ha recitato un ruolo da assoluto protagonista, sempre al livello dei migliori pur pagando inizialmente qualcosa in termini di esperienza specifica nell’ambito della classe TP52.

“Siamo soddisfatti e abbiamo tutte le ragioni per esserlo, pur continuando a mantenere i piedi per terra: abbiamo portato a casa un’altra ottima settimana di regate, chiudendo con un risultato molto buono, e non è stato facile, perché la flotta, è bene ricordarlo, è davvero di altissimo livello, con equipaggi plurititolati tra Olimpiadi, Coppa America e giri del mondo”, dichiara Andrea Lacorte, sempre più a proprio agio al timone di un TP52 come evidenziato anche dalla leadership provvisoria della classifica del circuito riservata agli owner-driver, quando manca solo una tappa alla fine del campionato. “Vivere da protagonisti il primo anno di un circuito estremamente competitivo come le 52 Super Series, a prescindere da quello che sarà lo score finale, è un risultato eccezionale, che rende merito al valore del Vitamina Sailing team e dei suoi membri, grandi professionisti della vela ma soprattutto persone di valore. Gli ottimi risultati che stiamo ottenendo in regata sono la conseguenza di tutto quello che viviamo a terra, dello spirito di collaborazione che alimenta il team e della voglia di lavorare e migliorarsi che ci caratterizza da sempre”.

Grazie al quarto posto assoluto – la vittoria è andata agli americani di American Magic Quantum Racing – e al successo tra gli owner-driver a Puerto Portals, Alkedo powered by Vitamina è terzo nella classifica provvisoria del circuito (splendido primo tra gli owner-driver) alla vigilia dell’ultimo appuntamento della stagione in programma a Porto Cervo, in Sardegna, dal 22 al 27 settembre.

A bordo del TP52 Alkedo powered by Vitamina, oltre al timoniere Andrea Lacorte, il tattico neozelandese Cameron Appleton, il portoghese Alvaro Marinho nel ruolo di stratega, il Team Manager Matteo De Luca a prua e Alberto Bolzan, Nicolò Sanfelici, Stefano Ciampalini, Dave Armitage, Massimo Gherarducci, Chris Brittle, Giovanni Bucarelli, Arancia Malaspina, Luke Molloy e Pablo Torrado.

