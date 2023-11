All-in per Lamborghini Roma by DL Racing in casa a Vallelunga

A partire da questo fine settimana nel doppio appuntamento del SuperTrofeo il team si gioca il titolo di classe Am con il rookie egiziano Badawy ma per il super evento, che comprenderà anche le Grand Finals mondiali nel weekend successivo, schiera tante novità sulle Huracan ST Evo2, tra l’esordio del pilota comasco Segù e due giovani romani desiderosi di ben figurare: i neo-campioni italiani AM Ianniello e Fabi. Le prime gare al via domenica 12 in diretta televisiva su SkySport Arena e sul web

Roma. Lamborghini Roma by DL Racing si schiera al via del triplo impegno consecutivo in casa sull’Autodromo di Vallelunga fra round 5, round 6 e Grand Finals mondiali del Lamborghini Super Trofeo, in pista quasi “non stop” da sabato 11 a domenica 19 novembre. Data l’importanza dell’evento, il team in partnership tra la concessione capitolina e la scuderia milanese approda sul circuito amico con tre Huracan ST Evo2 preparate da Target Racing e l’asticella che si alza sempre di più fra obiettivi generali, impegno di squadra e conferme e novità fra i piloti. Una delle conferme è quella del 17enne rookie egiziano Ibrahim Badawy: su di lui è “all-in” per il team, che nella serie europea insegue il titolo di classe Am. Badawy è a sole due lunghezze dalla vetta della classifica e al Nürburgring è stato il primo egiziano ad avere vinto una gara del Lamborghini Super Trofeo Europa (in stagione ha vinto anche a Valencia e collezionato due secondi e un terzo posto).

In classe Pro-Am, la grande novità è Luca Segù. Il 23enne driver comasco quest’anno con il team ha sfiorato il titolo GT Cup Pro-Am nel Campionato Italiano GT Sprint e ora si presenta con ambizione all’esordio nel Super Trofeo del marchio di Sant’Agata sia nei due round finali della serie continentali sia nelle Grand Finals. Nel round 5 di questo weekend sarà affiancato in equipaggio dal patron di DL Racing Diego Locanto. La terza auto di Lamborghini Roma by DL Racing è affidata a Riccardo Ianniello. Il talento romano, 16 anni appena, a metà ottobre proprio in casa a Vallelunga si è laureato campione italiano GT Endurance della GT Cup Am e riaccende i motori nel Super Trofeo, dove mietendo esperienza è stato già protagonista in stagione, in equipaggio con un altro giovane pilota romano, Alessandro Fabi, anche lui neo-campione italiano proprio insieme a Ianniello. I due si conoscono bene e cercheranno di coronare con una nuova impresa la loro stagione di debutto nell’automobilismo a fronte di una concorrenza che nel weekend vedrà oltre 50 vetture al via. Di sicuro potranno contare sull’esperienza di Fabrizio Del Monte, team manager della squadra sempre presente al muretto box e sul solido appoggio di Marco Santanocita, che dirige Lamborghini Roma.

Il quinto round del Lamborghini Super Trofeo Europa scatta sabato mattina con le prove libere. A partire dalle 14.00 sono poi in programma le qualifiche (due turni di 20 minuti ciascuno con le classi Pro/Pro-Am e Am/Lamborghini Cup suddivise in due differenti gruppi). Domenica 12 novembre la prima delle due gare delle classi Am/Lamborghini Cup e Pro/Pro-Am prenderà il via rispettivamente alle 9.35 e alle 10.55. Gara 2, sempre della durata di 50 minuti, scatterà alle 13.25 (Am/Lamborghini Cup) e alle 14.45 (Pro/Pro-Am). Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta televisiva su Sky Sport Arena (Sky 204) e anche il live streaming sul sito ufficiale www.lamborghini.com/motorsport/super-trofeo/europe . Poi, sempre a Vallelunga, durante la settimana successiva si disputerà il sesto e ultimo round che assegnerà i titoli continentali e nel weekend del 19 novembre le Grand Finals mondiali con anche i protagonisti delle sere Nord America e Asia.

Diego Locanto dichiara alla vigilia del trittico romano: “Per l’intera squadra questo di Vallelunga è un appuntamento speciale, non solo perché casalingo: di fatto è un grande ‘salto triplo’ che ci vedrà coronare la nostra prima stagione insieme anche nel Super Trofeo dopo aver già vinto nell’Italiano GT e nel SuperSport Series GT. In questo evento eccezionale tutto sarà sotto sforzo, sia le auto sia lo staff tecnico e i piloti, ma ci presentiamo con equipaggi che coprono diverse categorie e che hanno la possibilità di lottare per le posizioni che contano”.

LamboRMbyDL Ianniello action Spat2023 phErosMaggi_Lamborghini