All Seasons Model Group e MisSposi Italia Academy creano modelle

Si sono svolti a Milano City Life, presso l’Hotel Portello, due giorni di corso stage intensivo di base di portamento espressività, postura per sfilate e posa fotografica, organizzato da All Seasons Model Group, di Stefania Bressan e Luciano Albani, in collaborazione con MisSposi Italia Academy di Alfredo Bruno, supervisore coach portamento e stile.

L’intento dei corsi stage è di fare acquisire alle partecipanti, le tecniche, la propria valorizzazione ed evidenziare tutti i pregi e le qualità necessarie a una modella, fotomodella per presentarsi sempre al meglio e con professionalità.

A tutte le partecipanti è stato rilasciato un attestato di partecipazione riconosciuto da ACSI/CONI e un book fotografico con gli scatti che sono stati realizzati nello shooting fotografico.

Obiettivo di All Seasons Model Group e MisSposi Italia Academy è di portare questo progetto in tutta Italia. Nel progetto sono inclusi stage di più livelli e sfilate in abiti da sposa dei migliori brand.

Per informazioni e iscrizioni, nella propria regione di residenza, contattare ALL SEASONS MODEL GROUP – Tel. 338 5264882 – Mail: allseasonsmodel@gmail.com o in direct @allseasonsmodel.group

di Roberto Dall’Acqua