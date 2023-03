Alla 61^ Alghero Scala Piccada fioccano e iscrizioni e prenotazioni

L’Automobile Club Sassari continua a registrare le adesioni alla gara sarda che dal dal 31 marzo al 2 aprile aprirà il Campionato Italiano Velocità Montagna con validità TIVM Sud e Centro Nord. Si alzano i numeri previsti nelle strutture ricettive per via dell’evento sportivo. Pronto il piano di modifica della viabilità e lavori su percorso in fase finale.

Sassari. La 61 ^ Alghero – Scala Piccada continua a pieno regime la fase di avvicinamento al fine settimana che dal 31 marzo al 2 aprile inaugurerà in Sardegna il Campionato Italiano Velocità Montagna con doppia validità di Trofeo Italiano Velocità Montagna Centro nord e sud. Le due salite di gara saranno trasmesse in live streaming con diretta su ACI Sport TV (228 Sky) per la serie tricolore.

Nella sede organizzativa dell’Automobile Club Sassari continua ad arrivare in ottimo numero le iscrizioni che si chiuderanno lunedì 27 marzo. Tra i nomi confermati sono è sempre più congruo il numero di protagonisti annunciati del CIVM che per il successo in gara dovranno anche misurarsi con gli altrettanto esperti piloti che ad Alghero apriranno la caccia ai punti per la serie cadetta TIVM. I numeri sono in rialzo anche nelle strutture ricettive della città, anche se ancora il periodo è diverso dall’alta stagione. Le prenotazioni arrivano in congrua quantità.

Si avviano verso la fase conclusiva i lavori sulla strada sede del percorso di gara, che favorirà una competizione con un tracciato ottimizzato al massimo e dove ogni condizione di sicurezza è curata nel dettaglio. L’impegno dell’ANAS è fondamentale soprattutto in questa fase, come sempre agevolato dal proficuo dialogo con l’organizzazione coordinata dal Presidente ACI Sassari Giulio Pes di San Vittorio e con tutti gli Enti locali.

La viabilità di Alghero sarà parzialmente modificata nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 aprile, il paddock sarà ubicato in centro città in Piazzale della Pace prospiciente il Lungomare. E’ possibile conoscere nei particolari quali luoghi sono interessati ed in quali orari al seguente link:

https://www.acisport.it/public/2023/pdf/CIVM/2023_7448System.String[]//Ordinanza_modifica_viabilit%C3%83%C2%A0_ordinanza_dirigenziale.pdf

Il percorso di gara sulla SS 292 si svilupperà con la seguente modalità: sviluppo del percorso:

• chiusura strada da: SS 292 (Alghero – Villanova Monteleone) Km. 0+000

• percorso di gara (prove) da: SS 292 (Alghero – Villanova Monteleone) Km. 3+818

• percorso di gara (prove) a: SS 292 (Alghero – Villanova Monteleone) Km. 8+918

• chiusura strada a: SS 292 (Alghero – Villanova Monteleone) Km. 11+000

-“Siamo consapevoli di quanto è preziosa la collaborazione dei cittadini di Alghero, che mostrano il loro favore verso la competizione superando anche le eventuali criticità che possono derivare da alcune modifiche alla viabilità – spiega Giulio Pes di San Vittorio – ci gratificano i numeri che arrivano dalle strutture ricettive, che mostrano l’impulso che scaturisce dalla gara. Le migliorie sulla S.S. 292 sono a beneficio di tutti e come quelle anche altri sono i vantaggi che la gara porta al territorio. I nomi già iscritti ci rendono fiduciosi verso un’edizione ad altissimo agonismo ed il nostro territorio avrà l’ulteriore efficace finestra delle riprese televisive”-.

Tutti i particolari ed i numeri dell’evento saranno illustrati dai vertici dell’AC sassarese, del Comune di Alghero, della Regione Sardegna e della Fondazione Alghero, giovedì 30 marzo alle ore 11 presso “Lu Qualtè”, durante la conferenza stampa di presentazione a cui tutti gli organi di informazione sono invitati.

Tutte le info, le convenzioni ed i moduli disponibili su www.scalapiccada.it www.acisport.it/it/CIVM/home .

Com. Stam. + foto