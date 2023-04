Alla 61^ Alghero Scala Piccada si accendono i motori del CIVM

Atmosfera di grande vigilia e riflettori accesi sui tanti campioni che hanno animato le prove della gara dell’Automobile Club Sassari che domani, domenica 2 aprile alle 9 e darà il via al Campionato Italiano Velocità Montagna.

I tempi danno ragione a Faggioli su Norma, Merli e Fazzino sulle Osella turbo, ma sono tanti protagonisti annunciati. Tra i sardi in evidenza Vacca e Farris. Live streaming e diretta su ACI Sport TV (228 Sky)

Alghero (SS), 1 aprile 2023. La 61 ^ Alghero – Scala Piccada ha acceso i motori ed i 90 concorrenti ammessi al via hanno testato le auto da gara sui 5.100 metri della SS 292, che domani, domenica 2 aprile dalle 9 saranno teatro della prima sfida di Campionato Italiano Velocità Montagna e del Trofeo Italiano Velocità Montagna sud, mentre per la serie cadetta della zona nord sarà il 2° round.

Ricognizioni proficue per prendere confidenza con il tracciato ricco di ogni caratteristica che esalta la salita e sul quale l’ANAS ha appena completato la manutenzione. E’ stato Simone Faggioli ad ottenere i migliori riscontri cronometrici nelle due salite. Il fiorentino della Best Lap al volante della Norma M20 FC Zytek ha ottenuto rispettivamente 2’28”25 nella prima e 2’24”91 nella seconda. Il driver tricolore in carica per la 16^ volta ha capitalizzato ogni riferimento in suo possesso ed ha immediatamente trovato efficaci regolazioni per la biposto di gruppo E2SC equipaggiata con pneumatici Pirelli. -“E’ una salita molto affascinante ed altrettanto impegnativa, ma con caratteristiche diverse nei vari tratti. Occorre trovare il giusto compromesso complessivo per essere incisivi”- ha spiegato Faggioli.

Sono state prove utili per testare soluzioni diverse quelle di Christian Merli, il trentino di Vimotorsport alle prese con l’ottimizzazione dello sviluppo dell’Osella PA 21 con motore turbo da 1750 cc., che ha lavorato su una ideale messa a punto anche per favorire al massimo il lavoro delle gomme Avon in vita della gara. -“Un bel percorso dove è possibile raccogliere dati per la nostra biposto. Occorrono dei riferimenti nuovi che cerco ad ogni passaggio”- è stato il commento del Campione Europeo in carica.

Osella turbo è anche quella del 23enne siracusano Luigi Fazzino, biposto che l’under 25 in carica conosce bene, ma sulla quale era necessario provare gli aggiornamenti operati dalla Factory Paco74 Corse per portare l’attacco in gara. -“Tutto ok in prova, anche se dopo la prima manche abbiamo nuovamente verificato tutto per partire concentrati su una buona prestazione”-.

Molto bene in evidenza anche il ragusano Franco Caruso in ottima intesa con la Nova proto NP 01 di classe regina da 3000 cc, con cui ha usato subito al meglio i riferimenti acquisiti nel 2021. Prove travagliate per il lucano Achille Lombardi per qualche capriccio di gioventù in 1^ manche dell’Osella PA 21 ora in versione turbo, prontamente risolto dal Team NP Racing, con la certezza per il detentore della coppa tricolore E2SC 2000 di poter ambire ai vertici di classifica in gara. Qualche imprecisione di cui farà tesoro per la gara Diego Degasperi, il trentino che deve difendere il primato tra le monoposto di gruppo E2SS sulla Osella FA 30 Zytek. Torna al volante dell’Osella PA 30 anche l’olbiese Giuseppe Vacca, impegnato a recuperare il massimo del feeling con la potente biposto e che ambisce a fare la miglior figura tra i piloti di casa. Ma per il primato sardo ci sono diversi contendenti tra il 37 al via dell’isola dei 4 Mori, tra cui svettano Sergio Farris molto deciso sulla Wolf GB 08 Thunder con cui si appresta ad essere protagonista in pista del tricolore Prototipi ACI Sport e che mira al primato tra le vetture sportscar Motori Moto; ma anche Marco Satta, sempre più disinvolto ed efficace sulla Nova Proto V8 da 2000 cc. Rimanendo tra le sportscar Osella di classe 2000 il calabrese Dario Gentile desidera ritrovare in fretta il miglior ritmo ed Andrea Costa a far bella figura nella sua regione. Molto proficue le prove del giovane umbro Daniele Filippetti molto concreto sulla Ligier Js Honda, ma certamente in gara ci saranno gli attacchi al vertice da parte del laziale campione in carica Alberto Scarafone e del rientrante calabrese Rosario Iaquinta, entrambi sulle Osella PA 21.

Bella anteprima per il nutrito gruppo GT dove esordisce la Aston Martin Vantage in versione GT3 appena arrivata dalle gare endurance in pista per il partenopeo Piero Nappi. Il foggiano Lucio Peruggini ha mostrato di essere intenzionato a difendere il titolo al volante della Ferrari 488 di categoria GT Super Cup, come la Lamborghini Huracan del brindisino Francesco Montagna.

Colpo di fulmine tra l’esperto campano Giuseppe D’Angelo e la Hyundai I30 della nuova categoria TCR in arrivo dal turismo in pista, anche se Rosario Parrino è sempre minaccioso dal volante della Cupra Leon.

Prove redditizie per il ligure Gianluca Ticci che è stato molto efficace sulla estrema Fiat X1/9 di gruppo E2SH, dove il teramano campione in carica Marco Gramenzi è alle prese con capricci elettrici di inizio stagione sull’Alfa 4C MG01 Furore Judd. Tutto rimandato alla gara per il gruppo E1 dove l’altoatesino Harlad Freitag su Opel Kadett dopo un ottimo primo riscontro è stato costretto ad uno stop. Il campione in carica Giuseppe Aragona ha ripreso le opportune misure alla MINI e si prepara all’affondo. In Racing Start Plus è stato ottimo interprete del tracciato Fabio Titi con una Peugeot 106 subito efficace, ma saranno certe le incursioni in gara da parte dell’esperto milanese Gianluca Grossi su Renault Clio ed anche del messinese Salvatore Venuti su Peugeot 106. Tra le auto strettamente di serie del gruppo Racing Start in ricognizione è emersa l’esperienza del pugliese Angelo Loconte e la sua familiarità con la Peugeot 308 Gti, ma anche quella del corregionale Marco Mgdalone con auto gemella, mentre alla sua prima volta sul tracciato algherese, la giovanissima altoatesina Selina Prant al volante della MINI, ha trovato una immediata intesa. Torna alla fidata Peugeot 106 il lucano Rocco Errichetti e certamente si propone come protagonista delle auto aspirate in RS.

Live Timing:https://www.acisport.it/it/CIVM/home – https://salita.ficr.it/#/SAL/programma/61%C2%BA%20Cronoscalata%20Alghero%20-%20Scala%20Piccada/2023/2/1/1

Calendario CIVM 2023: 31/3-2/4 61^ Alghero – Scala Piccada (SS); 28-30/4, 32° Trofeo Lodovico Scarfiotti (MC); 12-14/5 64^ Coppa Selva di Fasano (BR); 26-28/5, 52° Trofeo Vallecamonica; 9-11/6 72^ Trento – Bondone (TN); 16-18/6, 62^ Coppa Paolino Teodori (AP); 30/6-2/7, 58^ Rieti – Terminillo (RI); 21-23/7 58° Trofeo Luigi Fagioli (PG); 18-20/8, 27^ Luzzi Sambucina Trofeo Silvio Molinaro (CS); 1-3/9, 65^ Monte Erice (TP); 8-10/9, 68^ Coppa Nissena (CL); 20-22/10, 31^ Salita del Costo (VI).

Com. Stam. + foto

Christian Merli

Giuseppe Vacca

L Fazzino