Osijek (CRO) – Sara Bongini e Christian Ghilli sono i nuovi Campioni Europei Junior di Skeet. La tiratrice di Impruneta (FI), tesserata con le Fiamme Oro, ha dominato la gara ospitata dalle pedane del Pampas Shooting Range di Osijek qualificandosi come migliore alla finale con lo score di 116/125 e assicurandosi l’oro con il punteggio di 47/60 davanti alle russe Arina Kuznetsova e Daria Lekomtseva, rispettivamente medaglia d’argento con 114/125 e 45/60 e medaglia di bronzo con 113/125 (+2) e 39/50. Fuori dalla finale le altre due azzurre in gara. Giada Longhi (Carabinieri) di Varco Sabino (RI) ha chiuso in dodicesima piazza con 103 e Damiana Paolacci (Fiamme Oro) di Roma in tredicesima con 102.

Al maschile il vincitore è stato Christian Ghilli, anche lui tesserato con le Fiamme Oro e toscano di Montecatini Val di Cecina (PI). Per arrivare all’oro l’azzurrino si è qualificato alla finale con il punteggio di 119/125 che gli è valso il dorsale numero due, ed ha poi regolato il cipriota Leanthis Varnavides, migliore delle qualificazioni con 121, con il punteggio di 53/60 a 52/60. Terzo sul podio un altro cipriota, Petros Englezoudis, medaglia di bronzo con 44/50.

Finale centrata e podio mancato per un soffio, invece, per Giammarco Tuzi (Fiamme Oro) di Fonte Nuova (RM) che con 118/123 (+3) in qualifica e 32/40 nel round decisivo si è dovuto accontentare della quarta piazza. Lontano dalle medaglie Francesco Bernardini (Fiamme Oro) di Fara in Sabina (RI), ventesimo con 115/125.

“Bravissimi i miei giovani – ha commentato soddisfatto il Direttore Tecnico Nazionale Andrea Benelli – Centrare entrambi i titoli Junior individuali non è cosa da tutti i giorni. Questo dimostra che stiamo lavorando bene anche in prospettiva futura. Un grazie doveroso anche ai collaborati: il Tecnico Andrea Filippetti, il Preparatore Atletico Fabio Partigiani ed il Fisioterapista Aldo Bionda”.

Per quanto riguarda la gara dei “grandi”, in testa alla classifica femminile dopo 75 piattelli troviamo Chiara Cainero. La carabiniera friulana, Campionessa Olimpica a Pechino 2008 e argento a Rio 2016 si è fatta scappare solo due piattelli ed è andata a riposo con lo score di 73 sola in vetta. In leggero ritardo Diana Bacosi. La Campionessa Olimpica di Rio 2016, umbra di nascita e tosco-laziale di adozione portacolori dell’Esercito Italiano di piattelli ne ha lasciati scappare 5 e domani partirà dal punteggio di 70. Con 69 si presenterà in pedana domani per gli ultimi 50 piattelli di qualificazione la toscana Martina Bartolomei (Carabinieri) di Laterina (AR).

Passando al comparto maschile, la classifica provvisoria è guidata dal francese Eric Delaunay, unico tiratore ad aver polverizzato tutti i piattelli a sua disposizione. I nostri Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Caserta e Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PO), Campione Olimpico a Rio 2016, lo seguono con 73 punti all’attivo. Un po’ indietro Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS), che con 71/75 sa che domani non potrà concedersi altri errori per poter ambire a quello che potrebbe essere il suo terzo titolo continentale.

Il programma di domani prevede ulteriori 50 piattelli di qualificazione per tutti e le finali a partire dalle 15.30. In pedana torneranno anche gli Junior per la gara a squadre.

RISULTATI

Skeet Junior Donne: 1ª Sara BONGINI (ITA) 116/125 – 47/60; 2ª Arina KUZNETSOVA (RUS) 114/125 – 45/60; 3ª Daria LEKOMTSEVA (RUS) 113/125 (+2) – 39/50; 4ª Anna ZHADNOVA (RUS) 113/125 (+1) – 31/40; 5ª Miroslava HOCKOVA (SVK) 107 – 20/30; 6ª Adela SUPEKOVA (SVK) 106/125 (+4) – 11/20; 12ª Giada LONGHI (ITA) 103/125; 13ª Damiana PAOLACCI (ITA) 102/125

Skeet Junior Uomini: 1° Christian GHILLI (ITA) 119/125 (+1) – 53/60; 2° Leanthis VARNAVIDES (CYP) 121/125 – 52/60; 3° Petros ENGLEZOUDIS (CYP) 117/125 (+4) – 44/50; 4° Gianmarco TUZI (ITA) 118/125 (+3) – 32/40; 5° Sotiris ANDREOU (CYP) 118/125 (+4) – 24/30; 6° Kaper Jerzy BAKSALARY (POL) 119/125 (+2) – 15/20; 20° Francesco BERNARDINI (ITA) 112/125

Skeet Senior Donne: Chiara CAINERO (ITA) 73/75; Diana BACOSI (ITA) 70/75; Martina BARTOLOMEI (ITA) 69/75.

Skeet Senior Uomini: Eric DELAUNAY (FRA) 75/75; Sven KORTE (GER) 74/75; Georgios ACHILLEOS (CYP) 74/75; Tammaro CASSANDRO (ITA) 73/75; Gabriele ROSSETTI (ITA) 73/75; Luigi Agostino LODDE (ITA) 71/75

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassendro (Carabinieri) di Caserta; Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PO).

Junior Maschili: Christian Ghilli (Fiamme Oro) di Montecatini Val di Cecina (PI); Giammarco Tuzi (Fiamme Oro) di Fonte Nuova (RM); Francesco Bernardini (Fiamme Oro) di Fara in Sabina (RI)

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Martina Bartolomei (Carabinieri) di Laterina (AR).

Junior Femminili: Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI); Damiana Paolacci (Fiamme Oro) di Roma; Giada Longhi (Carabinieri) di Varco Sabino (RI)

Direttore Tecnico: Andrea Benelli. Tecnico: Andrea Filippetti

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani. Fisioterapista : Aldo Bionda

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo; Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO)..

Junior Maschili: Lorenzo Franquillo (Fiamme Oro) di Trevi (PG); Alberto Facci (Fiamme Oro) di Marano Vicentino (VI); Edoardo Antonioli (Carabinieri) di Solarolo (RA).

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI); Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno (PG)

Junior Femminili: Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Solarolo (RA); Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni; Sofia Littamè di Baone (PD).

Direttore Tecnico: Albano Pera. Tecnico: Antonello Iezzi

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani. Fisioterapista : Aldo Bionda

LA SQUADRA AZZURRA DI DOUBLE TRAP

Men: Antonino Barillà (Marina Militare) di Villa San Giuseppe (RC); Alessandro Chianese (Marina Militare) di Casandrino (NA); Andrea Vescoci (Fiamme Oro) di Città di Castello (PG)

Junior Maschili: Andrea Cito di Martina Franca (TA) ; Michele D’Aniello (Fiamme Oro) di Nettuno (RM) .

Ladies: Sofia Maglio di Nardò (LE); Claudia De Luca di San Cesario di Lecce

Direttore Tecnico: Mirco Cenci.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani. Fisioterapista : Aldo Bionda

PROGRAMMA

Giovedì 27 maggio Gara Skeet Maschile e Femminile Senior Individuale (50 piattelli)

Gara Skeet Maschile e Femminile Junior Squadre (50 piattelli)

Ore 15.30 Finale Skeet Femminile Senior

Ore 16.45 Finale Skeet Maschile Senior

Ore 18.00 Medal Matches Skeet Squadre Maschili Junior

Ore 18.45 Medal Matches Skeet Squadre Femminili Junior

Venerdì 28 maggio Gara Skeet Mixed Teams Senior e Junior

Ore 17.15 Medal Matches Skeet Mixed Teams Senior

Ore 18.15 Medal Matches Skeet Mixed Teams Junior

Sabato 29 maggio Gara Skeet Maschile e Femminile Squadre Senior

Ore 17.45 Medal Matches Skeet Squadre Femminili Senior

Ore 18.30 Medal Matches Skeet Squadre Maschili Senior

Domenica 30 maggio Allenamenti Ufficiali di Trap Maschile e Femminile Junior

Lunedì 31 maggio Gara Trap Maschile e Femminile Junior Individuale (75 piattelli)

Gara Trap Maschile e Femminile Junior Squadre

Allenamenti Ufficiali Trap Maschile e Femminile Senior

Martedì 1 giugno Gara Trap Maschile e Femminile Junior Individuale (50 piattelli)

Gara Trap Maschile e Femminile Junior Squadre

Gara Trap Maschile e Femminile Senior Individuale (75 piattelli)

Gara Trap Maschile e Femminile Senior Squadre

Ore 16.45 Finale Trap Femminile Junior

Ore 18.00 Finale Trap Maschile Junior

Mercoledì 2 giugno Gara Trap Maschile e Femminile Senior Individuale (50 piattelli)

Gara Trap Maschile e Femminile Junior Squadre (50 piattelli)

Ore 15.00 Finale Trap Femminile Senior

Ore 16.15 Finale Trap Maschile Senior

Ore 17.30 Medal Matches Trap Squadre Femminili Junior

Ore 18.15 Medal Matches Trap Squadre Maschili Junior

Giovedì 3 giugno Gara Trap Mixed Teams Senior e Junior

Ore 17.00 Medal Matches Trap Mixed Teams Senior

Ore 18.00 Medal Matches Trap Mixed Teams Junior

Venerdì 4 giugno Gara Trap Maschile e Femminile Squadre Senior

Allenamenti Ufficiali Double Trap Maschile e Femminile

Ore 17.15 Medal Matches Trap Squadre Maschile Senior

Ore 18.15 Medal Matches Skeet Squadre Femminile Senior

Sabato 5 giugno Gara Double Trap Maschile e Femminile Senior e Junior

