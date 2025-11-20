Alla Cronoscalata su Terra di Tandalò la presentazione del libro “Da Alén a Loeb, da Ogier a Zanini” di Marco Giordo

Venerdì 21 novembre alle 18:30 nella Biblioteca di Buddusò un appuntamento speciale con l’autore e la partecipazione straordinaria di Miki Biasion per raccontare cinque decenni di rally.

Buddusò (SS) – La Cronoscalata su Terra di Tandalò si prepara ad entrare nel vivo dal 21 al 23 novembre prossimi con il pienone di iscritti e una importante rappresentanza europea costellata di tanti campioni.

Oltre alla gara, il weekend si aprirà con un interessante appuntamento culturale e sportivo. Venerdì 21 novembre, alle ore 18:30, la Biblioteca Comunale di Buddusò, sarà ospitata la presentazione del libro del giornalista e storico cronista di Autosprint Marco Giordo, titolato “Da Alén a Loeb, da Ogier a Zanini”. Un’opera che attraversa cinquant’anni di sport raccontando i piloti che ne hanno segnato l’evoluzione. La serata offrirà al pubblico un dialogo diretto con l’autore, arricchito dalla presenza straordinaria di Miki Biasion, due volte Campione del Mondo e ultimo pilota italiano a conquistare la massima serie mondiale.

All’incontro parteciperanno anche altri protagonisti del panorama WRC attesi a Tandalò durante il weekend, tra cui Henning Solberg, Pierre-Louis Loubet e Pontus Tidemand, che porteranno la loro esperienza internazionale aggiungendo valore e contenuti a un racconto già ricco di spunti storici e tecnici. L’occasione si trasformerà così in un momento di confronto unico sulla storia dei rally, sulle sue trasformazioni e sul futuro della disciplina, con testimonianze e aneddoti direttamente dalla voce di chi ha vissuto e vive anche oggi il Mondiale WRC da dentro.

L’ingresso è libero e rappresenta il primo atto ufficiale dell’edizione 2025 della Cronoscalata su Terra di Tandalò, che nei giorni successivi accoglierà team, piloti e appassionati per un fine settimana denso di sport e atmosfera.

