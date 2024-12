Alla Fiera del Mediterraneo il villaggio di Natale con la pista di pattinaggio, taglio nastro con il sindaco Roberto Lagalla

All’inaugurazione del progetto costato circa 600 mila euro ospitato all’interno del padiglione 20 anche gli assessori Giuliano Forzinetti e Alessandro Anello: “Ben 30 milioni per trasformare il polo fieristico in un centro congressi. L’evento aggrega bambini e giovani, è un momento di serenità per le famiglie”

PALERMO – Taglio del nastro alla Fiera del Mediterraneo dove sono stati inaugurati il Palermo Christmas Village e il Palermo on Ice. Il grande villaggio di Natale e la pista di pattinaggio sul ghiaccio saranno infatti i protagonisti al padiglione 20 fino al prossimo 6 gennaio. All’interno una foresta ghiacciata (un percorso scenografico sensoriale tra elfi, renne e orsi giganti e animati), ma anche l’ufficio postale dove lasciare le letterine da spedire a Babbo Natale, e poi ancora fabbriche di giocattoli e di dolci fino alla magica locomotiva illuminata, la zip line e il big air bag.

A battezzare il nuovo corso di eventi alla Fiera del Mediterraneo nel giorno dell’Immacolata è stato il sindaco Roberto Lagalla: “La ripresa delle attività del polo fieristico all’insegna della vivacità segna la differenza. Per l’amministrazione questo non è un punto di arrivo: ci sono 30 milioni di euro in ballo, più l’impegno della Regione Siciliana, per trasformarlo in un centro congressi ed esposizioni. Siamo appena all’inizio di quel percorso. Già come Comune abbiamo utilizzato le nostre risorse per potere regolarizzare la Fiera sul piano della fruibilità, quindi dal punto di vista normativo, e utilizzarla per gli eventi. Questo villaggio incontra l’atmosfera del Natale, aggrega i bambini e i giovani, porta un momento di serenità all’interno delle famiglie”.

A fargli da eco l’assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti: “Continuiamo di anno in anno a riqualificare il polo fieristico con eventi che danno soddisfazioni alla città e all’amministrazione che li ospita. La qualità dell’evento di quest’anno è davvero incredibile, perché consente di fare rivivere il Natale a grandi e bambini e noi siamo orgogliosi di aver consentito ai privati di investire all’interno della struttura fieristica che continua a crescere di livello”. Dello stesso registro il commento dell’assessore al Turismo e allo Sport Alessandro Anello: “Sosteniamo l’attività della pista di pattinaggio con un programma triennale, la crescita sarà ulteriore”.

Palermo Christmas Village e Palermo On Ice sono stati realizzati dall’ati (associazione temporanea d’impresa) con capogruppo Medprom srl insieme a AndiamoPa srl e Big Ice srl, in collaborazione con Fabio Pignata e Andrea Giomaro della Art Project di Padova (la più grande società di progettazione italiana per la scenografia dei parchi a tema, che ha collaborato con parchi come Gardaland, Legoland e Mirabilandia). “La nostra manifestazione inizia 16 anni fa con Palermo on Ice – dice Guglielmo Correnti – e ha registrato una crescita esponenziale perché Palermo ha sete di eventi. Abbiamo iniziato a pensare a cosa aggiungere a un evento che era già forte di suo. E abbiamo pensato di offrire qualcosa anche ai più piccoli, con un villaggio di Natale ricco di emozioni. L’investimento è stato di circa 600 mila euro, con una programmazione a tre anni”.

Orari, costi e info

La pista rimarrà aperta ogni giorno fino a domenica 12 gennaio 2025, dal lunedì al giovedì dalle 10 a mezzanotte (il venerdì, il sabato, la domenica e i festivi, apertura estesa fino all’una di notte). L’ingresso costa 10 euro per chi vorrà pattinare un’ora. Il costo include il noleggio di pattini, calze monouso, igienizzazione dei pattini e posto armadietto per le scarpe. I più piccoli potranno noleggiare panda e orsetti illuminati come aiuto-pattino.

Il villaggio, invece, sarà aperto dal 6 dicembre al 20 dicembre dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 24, mentre il sabato e la domenica dalle 10 alle 24. Dal 22 dicembre al 6 gennaio 2025, invece, dalle ore 10 fino alla mezzanotte. L’ingresso è da via Ammiraglio Rizzo, ex drive-in, e ospita un parcheggio di oltre 6.000 metri quadrati.

Per accedere al mega villaggio delle feste per l’appuntamento che entusiasma bambini e famiglie si dovrà pagare un ticket di 15 euro under 12, 10 euro invece dai 12 anni in su. I bambini sino a 2 anni compiuti entrano gratis. Il villaggio di Natale, aperto allo sport, è stato inserito all’interno del programma del Comune di Palermo per gli eventi di Natale 2024.

