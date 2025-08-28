Alla vigilia dell’ultimo atto della 6Days l’Italia è al comando del Trofeo e del Trofeo Junior

La Finale di cross sarà in diretta su FedermotoTV. La Maglia Azzurra ci arriva da leader delle due classifiche, confermando il 4° posto nel Trofeo Donne e il 1° nel Club Team Awards. Domani è prevista anche la presentazione della squadra italiana del Motocross delle Nazioni e l’esibizione dei ragazzi del Trial delle Nazioni.

Bergamo. Non sarà una finale di cross come tutte le altre. Il sesto giorno della 6Days, in programma domani all’impianto di Covo, regalerà ancora più emozioni. Perché? L’Italia ci arriva da leader del Trofeo e del Trofeo Junior, con una buona posizione da difendere nel Trofeo donne e in testa al Club Team Awards. Alle emozioni sportive, si aggiungeranno quelle di due eventi tutti da vivere: la presentazione della squadra del Motocross delle Nazioni e le esibizioni della squadra maschile del Trial delle Nazioni.

Il quinto giorno di gara, andato in scena oggi, si è svolto su quattro Prove contro le sei inizialmente previste. Due sono state annullate per impraticabilità del terreno. Una condizione di gara che non ha mutato quanto visto nei giorni precedenti: nel Trofeo l’Italia ha incrementato ancora il suo vantaggio sugli inseguitori, portandolo a 7’54’’ sulla Svezia e 9’48’’ sulla Francia. Andrea Verona, primo della E2 con il crono di 20’14’’47, ha chiuso la giornata secondo assoluto alle spalle di Josep Garcia per soli 5”. 3° della E1 e quinto assoluto Samuele Bernardini, con Morgan Lesiardo 4° nella stessa classe e settimo nella overall di giornata. Veloce anche Manolo Morettini.

Nel Trofeo Junior il margine dell’Italia sulla Francia è rimasto invariato rispetto a ieri. 59 i secondi che separano le due formazioni, con l’Australia che conta 3’57’’ di ritardo dagli azzurri, in testa con il crono di 8h26’56’’. Kevin Cristino, 2° della E3 odierna, è stato il più veloce degli Under 23 italiani in 21’03’’69. Alberto Elgari si è classificato 6° nella graduatoria individuale dei giovani, Manuel Verzeroli 9°.

L’Italia ha confermato senza alcuna difficoltà la quarta posizione nel Trofeo Donne. Sesta Francesca Nocera in 25’42”02, dodicesima Sara Traini, nella top 15 Asia Volpi. Con il crono di 10h31’38”, la Maglia Azzurra è saldamente al quarto posto. Gli Stati Uniti guidano la classifica seguiti da Australia e Francia.

Il Moto Club Italia A si è distinto nuovamente nel Club Team Awards con Luca Colorio secondo assoluto tra i club, Davide Mei sesto e Valentino Corsi alle prese con un infortunio al ginocchio e a ridosso della top 15. Al termine del quinto giorno di gara questa squadra conta 5′ sul secondo team, il Rabaconda. Prestazioni positive anche per il Moto Club Italia B (Simone Cagnoni, Niko Guastini, Gabriele Melchiorri).

Cristian Rossi, Commissario Tecnico FMI: “Giornata partita in maniera complicata a causa della pioggia. Nel Trofeo siamo riusciti a mantenere sempre le distanze mentre nel Trofeo Junior il vantaggio accumulato nei giorni precedenti si era notevolmente ridotto dopo la prima Prova. Nelle rimanenti, e in particolare nell’ultima, abbiamo però rimesso tutto in ordine mantenendo invariato il vantaggio rispetto a ieri. Infine sia con le donne che con le squadre di Moto Club ci stiamo difendendo molto bene”.

Domani FedermotoTV trasmetterà in diretta e con commento in italiano l’ultima giornata di gara. L’accesso ai contenuti sarà gratuito per i Tesserati FMI e disponibile al costo di 8,90 euro per i non tesserati. Clicca qui per attivare il pacchetto Tesserato FMI e guardare gratuitamente la Finale di Cross. Sul canale youtube FMI è inoltre disponibile ogni giorno alle 19.00 il format Pre-Finish, per scoprire a caldo le impressioni dei piloti.

Nel corso del Day6, a Covo verrà presentata la squadra italiana che rappresenterà il nostro Paese durante il Motocross delle Nazioni (Crawfordsville, Stati Uniti, 4-5- ottobre). Inoltre sul palco principale si esibiranno, con la moto, Matteo Grattarola, Lorenzo Gandola e Francesco Titli, pronti a difendere i colori della nostra nazionale al Trial delle Nazioni (Tolmezzo, 20-21 settembre).

Tutti i risultati sono disponibili cliccando qui

